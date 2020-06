Meilleures idées et offres de cadeaux pour la fête des pères (2020)

Les papas se souviennent de l’époque avant les smartphones, quand enfin voir vos photos après avoir attendu qu’elles soient développées était un événement. Maintenant, grâce aux smartphones, une image apparaît à la seconde où vous la prenez – impressionnante! Considérant au moins comment les choses se passaient il y a à peine 20 ans.

Et bien que les smartphones modernes prennent souvent automatiquement des photos incroyables, la possibilité de fixer des objectifs spécialisés pourrait donner aux papas qui aiment la photographie une toute nouvelle dimension de liberté créative.

Les objectifs OlloClip sont de la plus haute qualité et sont disponibles pour une variété d’iPhones et de smartphones Samsung Galaxy. Cet ensemble spécifique propose un téléobjectif 2X, un objectif Fisheye + Macro 15X 2-en-1 et même un obturateur de caméra Bluetooth.

Meilleures idées cadeaux pour la fête des pères à moins de 100 $

Achetez le téléobjectif OlloClip iPhone 11 Pro Max ElitePack + Fisheye + Macro

Tile Pro – pack de 4

Aidez papa à ne plus jamais perdre ses clés, son portefeuille ou ses objets de valeur

Avec un pack de trackers Bluetooth comme Tile, qui peut être attaché à tous les objets de valeur, ce qui les rend faciles à trouver via un smartphone, cela pourrait être un cadeau super utile pour certains papas.

Amazon Echo Show 5 avec un support réglable

Un assistant intelligent pratique avec prise en charge des appels vidéo

Avec l’Echo Show, vous pouvez non seulement rester en contact avec papa sur une longue distance, grâce à son écran de 5,5 pouces et prendre en charge les appels vidéo, mais lui fournir une fenêtre facile à utiliser sur Internet.

L’assistant intelligent Alexa est intégré et peut comprendre les commandes vocales et les questions intuitives, ce qui le rend capable de fournir des nouvelles et bien plus encore, même aux pères les moins avertis.

Tablette Amazon Fire HD 8

Un excellent appareil pour lire des livres et regarder des films partout

Cette tablette abordable avec un écran de 8 pouces peut contenir des milliers de livres, jusqu’à 10 heures de lecture sur une seule charge, ou être utilisée comme un appareil Amazon Prime Video ou Netflix pour regarder des films et des émissions.

Papa peut également consulter son courrier et se connecter avec ses enfants et petits-enfants, grâce à sa caméra et à la prise en charge de nombreuses applications d’appel vidéo. Il est également bien adapté pour les jeux occasionnels, avec un certain nombre de jeux de cartes et de billard multijoueurs (et solo bien sûr) amusants disponibles, entre autres.

Accès au pack de jus mophie

Un père qui a récemment déménagé sur un smartphone peut ne pas être satisfait de la durée de vie de sa batterie, donc un étui de chargement sans fil pratique comme celui-ci ferait un cadeau fantastique pour la fête des pères.

Meilleures idées cadeaux pour la fête des pères à moins de 150 $

Tracker d’activité et de fitness Fitbit Charge 4

GPS intégré, surveillance de la fréquence cardiaque, suivi du sommeil et plus

En ce qui concerne les idées de cadeaux pour la fête des pères pour les papas sportifs (ou simplement soucieux de leur santé), un tracker de fitness pourrait s’avérer un excellent cadeau frais qui peut être utile à plus d’un titre.

Le Fitbit Charge 4 fournit non seulement des fonctionnalités de montre intelligente telles que l’heure et la date, ainsi que des notifications et des contrôles pour smartphone, mais un bracelet de fitness en général inspire un style de vie plus sain et plus actif. Le Charge 4 est également livré avec 90 jours de Fitbit Premium gratuit, qui offre des programmes guidés, des séances d’entraînement, des informations personnalisées et plus encore.

Bose SoundLink Revolve

Haut-parleur Bluetooth portable de qualité

Offrant un son surround profond et puissant à 360 °, le Bose SoundLink Revolve est un choix d’enceintes de qualité pour les papas amateurs de musique. Il contient également un microphone pour répondre aux appels téléphoniques et dure jusqu’à 12 heures sur une seule charge.

Audio-Technica AT-LP60XBT-BK

Une magnifique platine vinyle

Cette magnifique platine vinyle est livrée avec une prise en charge Bluetooth pour un son sans fil haute fidélité, de sorte qu’elle peut se connecter aux haut-parleurs sans fil ou via le câble double RCA inclus. Il est entièrement automatisé, avec un plateau en aluminium moulé anti-résonance.

Montre connectée Fitbit Versa 2 pour la santé et le fitness

La smartwatch axée sur la santé

Si un groupe de fitness n’est pas aussi attrayant pour papa qu’une montre intelligente, ce modèle présente le meilleur des deux mondes. Il arbore une surveillance de la fréquence cardiaque, des commandes de musique, Alexa intégré, et plus encore. La Fitbit Versa 2 est un cadeau parfait pour la fête des pères de la part des fils et des filles qui souhaitent encourager leurs pères à mieux prendre soin d’eux-mêmes. Et même s’il n’utilise pas les fonctionnalités de fitness, c’est toujours une montre intelligente durable et élégante.

Nintendo Entertainment System Classic Edition (NES Classic)

Nostalgie de la fin des années 80 et du début des années 90 dans une boîte

De nombreuses générations sont nostalgiques de la Nintendo Entertainment System et de ses jeux, et de nombreux papas aimeraient probablement le NES Classic comme cadeau pour la fête des pères. Il est livré avec 30 jeux préchargés et peut facilement être connecté à un téléviseur pendant de nombreuses heures de jeu nostalgique.

Meilleures idées cadeaux pour la fête des pères à moins de 250 $



Samsung Galaxy Watch

Une montre intelligente élégante et riche en fonctionnalités

La Samsung Galaxy Watch présente à la fois un design cool et intemporel qui plaira à de nombreux papas, et toutes les fonctionnalités de smartwatch auxquelles on peut s’attendre. Il est également durable, avec une résistance à l’eau et une durabilité standard militaire. Tout cela le rend adapté à un papa en plein air qui aime la randonnée tout autant qu’il convient à un homme d’affaires.

Amazon Kindle Oasis

Le lecteur de livres électroniques d’Amazon de la plus haute qualité

Pour les papas qui aiment lire, c’est sans doute le plus grand lecteur de livre électronique que vous leur achetez comme cadeau pour la fête des pères. C’est le Kindle le plus avancé, avec un écran de 7 pouces agréable à regarder et un design en aluminium léger et premium. Il est également étanche et dure des semaines avec une seule charge de batterie.

Ring Video Doorbell 3 Plus

Augmenter la sécurité de sa maison

Facile à installer, avec détection de mouvement et permettant à papa d’accéder à la porte d’entrée de n’importe où, la Ring Video Doorbell 3 Plus est un excellent cadeau pour la fête des pères pour le père soucieux de la sécurité. Il prend également en charge Alexa, de sorte que son utilisateur peut facilement voir qui est à la porte d’entrée en demandant simplement à l’assistant virtuel.

Marshall Stanmore II

Tout le monde n’aime pas les designs modernes et minimalistes. Ce magnifique haut-parleur sans fil de haute qualité contient deux tweeters de 15 watts et un subwoofer de 50 watts pour un son puissant, propre et précis.

Supports pour moniteur et ordinateur portable fabriqués à la main

Pour un espace de travail unique et personnalisé

Les personnes âgées, entre autres, préfèrent le bois au verre et au plastique. Rien de tel que d’ajouter de l’éclat à un espace de travail avec un support pour ordinateur portable en érable ou en noyer ou un plateau pour clavier.

Samsung Chromebook 4

L’ordinateur portable parfait et facile à utiliser pour un papa non-technophile

Le Chromebook 4 de Samsung est un ordinateur portable de bonne valeur avec Chrome OS, et peut être un excellent premier ordinateur pour un papa non-technophile. De plus, il peut durer 12,5 heures avec une seule charge.