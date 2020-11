Meilleures idées à choisir! – .

Agence Anadolu / Agence Anadolu

TikTok est le nouveau hotspot pour les adolescents et les jeunes adultes sur les réseaux sociaux, et l’application a tout, des vidéos de danse à la comédie et plus encore.

Une grande partie de TikTok est de s’assurer de choisir le nom d’utilisateur parfait… après tout, un nom peut être très important!

Partout dans le monde, les adolescents recherchent le nom qui correspond à leur «esthétique», qui est également une grande partie de l’application.

alors je faisais un de ces pov « français » sur tiktok alors j’ai cherché « jolis noms de filles françaises » et j’ai trouvé Céline et moi étions amoureux. alors je l’ai utilisé et j’ai fait le pov. je l’ai posté et j’ai commencé à utiliser celine dans les jeux et tout ça car il correspondait à mon esthétique vintage 1 /? – ꒰ aurelia ꒱ (@celineflrl) 23 août 2020

Noms TikTok esthétiques

Alors que les comptes les plus populaires sur TikTok sont les noms complets des personnes (Charli D’Amelio, Addison Rae, etc.), certains comptes optent pour un nom d’utilisateur plus unique.

La meilleure façon de choisir un nom est de choisir quelque chose de personnel, qui correspond à l’ambiance de votre compte. Par exemple, si vous êtes un compte sur les vêtements, ajoutez des mots connexes tels que «mode» ou «garms» ou même «fils».

Il existe de nombreux générateurs de noms sur Internet, et vous pouvez même rechercher des types de noms spécifiques tels que « noms terreux » ou « noms gras ».

L’esthétique est tout ce qui vous convient, alors choisir quelque chose qui correspond à votre ambiance est ce qui fonctionnera le mieux. Cependant, si vous avez du mal à choisir, vous pouvez également utiliser un générateur de mots aléatoires.

c’est intéressant pour moi qu’il y ait tellement de jeunes alt kids sur tiktok qui aiment les sous-cultures et les noms esthétiques très spécifiques qui vont avec leur style. pendant ce temps, nous étions comme «Je ne suis PAS une scène. Les étiquettes sont pour les boîtes de soupe x3 « – ヽ (* ^ ω ^ *) ノ (@grimdear) 27 septembre 2020

Meilleurs noms esthétiques TikTok

Voici nos conseils pour les meilleurs noms esthétiques TikTok:

Regardez autour de vous, trouvez des choses qui vous concernent

Utilisez un générateur de mots aléatoires pour un ton plus énervé et obscur

Déterminez votre ambiance – choisissez des mots qui correspondent à cela (par exemple, si vous aimez Cottagecore, optez pour des mots comme «fée» ou «forêt»)

Assurez-vous de mettre une couleur dans votre nom d’utilisateur

Recherchez vos comptes préférés – inspirez-vous d’eux!

