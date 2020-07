Meilleures enceintes intelligentes (2020) – PhoneArena

Au cours des dernières années, les haut-parleurs intelligents ont connu une popularité exponentielle. Faire du shopping, définir des rappels, obtenir vos nouvelles quotidiennes et même éteindre les lumières est plus facile que jamais avec un assistant intelligent tel que

. Même les personnes non averties en technologie n’auront aucun problème à trouver comment utiliser un appareil qui comprend la parole naturelle, donc les haut-parleurs intelligents sont également de bons cadeaux.

Et alors que tout a commencé sur votre téléphone, avec l’introduction de Siri sur l’iPhone, suivi par

et d’autres, des haut-parleurs intelligents avec la même fonctionnalité se sont révélés encore plus utiles pour beaucoup et un excellent ajout à une maison. Surtout maintenant qu’il est difficile de se connecter avec des amis et des proches, utiliser un haut-parleur intelligent pour les appeler et se tenir compagnie pourrait être inestimable. Bien sûr, les haut-parleurs intelligents peuvent également vous divertir avec de la musique et bien plus encore.

Jetons un coup d’œil aux meilleurs haut-parleurs intelligents disponibles en ce moment.

Sonos One (Gen 2)

Assistant intelligent: Assistant Google et Alexa | Dimensions: 6,36 x 4,69 x 4,69 pouces | Poids: 4,08 lb (1,85 kg)

Si vous recherchez une excellente qualité sonore pour diffuser de la musique, en plus d’un haut-parleur intelligent de qualité avec non pas un mais deux choix pour un assistant vocal – Amazon Alexa et Google Assistant, le Sonos One est sans doute le meilleur choix.

Il arbore également un design attrayant, minimaliste et compact qui peut facilement se fondre dans votre décor, et si vous possédez deux haut-parleurs Sonos One, vous pouvez les associer pour une expérience sonore stéréo encore meilleure.

Apple HomePod

Assistant intelligent: Siri | Dimensions: 6,8 x 5,6 pouces | Poids: 5,5 lb (2,5 kg) | Revue complète

Bien que le Homepod d’Apple dispose de l’assistant intelligent Siri, qui est à la traîne par rapport à la concurrence, le HomePod compense cela en ayant un son haute fidélité fantastique avec des basses profondes.

Apple se vante également du fait que son HomePod est l’option la plus sécurisée, et c’est sans doute le meilleur choix et le plus évident pour les utilisateurs qui sont déjà profondément dans l’écosystème Apple. Vous avez besoin d’un iPhone pour activer le HomePod, donc si vous utilisez un téléphone Android, ce haut-parleur intelligent n’est pas une option.

Mais si vous êtes un utilisateur passionné d’iPhone, vous pourrez profiter de nombreuses fonctionnalités intéressantes, des podcasts en streaming aux sons ambiants, qui remplissent la pièce de sons apaisants de la forêt ou des vagues de l’océan. De toute évidence, vous pouvez également profiter d’une fantastique expérience Apple Music, de tout ce que Siri a à offrir, et plus encore.

Google Home Max

Assistant intelligent: Assistant Google | Dimensions: 13,2 x 7,4 x 6,0 pouces | Poids: 11,7 lb (5,3 kg)

Google Home Max est un excellent haut-parleur intelligent polyvalent, doté de l’Assistant Google très performant et d’un design que la plupart des gens aiment ou détestent. Il peut être positionné à la fois verticalement et horizontalement.

Il est doté de deux woofers pour des basses profondes et claires et de deux tweeters personnalisés pour des aigus cristallins. Home Max de Google a également la capacité unique de régler son son en fonction de l’acoustique de la pièce dans laquelle il se trouve, pour le son le plus équilibré. Google Assistant est également compatible avec un grand nombre d’applications et plus de 1 000 appareils domestiques intelligents de plus de 150 marques.

Amazon Echo (3e génération)

Assistant intelligent: Alexa | Dimensions: 5,8 x 3,9 x 3,9 pouces | Poids: 1,7 lb (0,7 kg)

Le haut-parleur Echo de troisième génération d’Amazon est alimenté par Dolby pour offrir un son clair et net à 360 ° avec des basses solides. À bord se trouve Alexa, qui est sans doute l’assistant intelligent le plus capable du marché.

Demandez-lui de jouer une chanson ou un genre à partir de votre application préférée, que ce soit Apple Music, Spotify ou une autre, et ce sera le cas, sans problème de compatibilité. Demandez-lui d’ajouter des articles à votre liste de courses, ou pour les actualités, ou utilisez-le pour contrôler les lumières de votre maison intelligente, vos thermostats, etc. – il peut tout faire. L’Echo peut également être utilisé comme interphone, pour parler à n’importe quelle pièce de la maison et même faire des annonces familiales.

Amazon Echo Dot (3e génération)

Assistant intelligent: Alexa | Dimensions: 3,9 x 3,9 x 1,7 pouces | Poids: 0,6 lb (0,3 kg) | Revue complète

L’Echo Dot présente la fonctionnalité Alexa de l’Echo mentionné précédemment, mais dans un corps beaucoup plus petit, pour un prix inférieur. Cela en fait un excellent choix pour la plupart des pièces où la diffusion de musique n’est pas une priorité, mais vous voulez toujours avoir Alexa à portée de main en cas de besoin.

Malgré son prix, il a toujours l’air bien et peut jouer votre musique si on vous le demande, les chansons ne seront tout simplement pas aussi riches qu’elles le feraient grâce à un Echo en taille réelle. Pour vous aider dans la cuisine avec des recettes, ou pour contrôler vos appareils domestiques intelligents, ou pour divertir les enfants avec Amazon FreeTime – l’Echo Dot est un choix intelligent.

Amazon Echo Studio

Assistant intelligent: Alexa | Dimensions: 8,1 x 6,8 pouces | Poids: 7,7 lb (3,5 kg)

Si vous recherchez la meilleure expérience d’enceintes intelligentes d’Amazon pour, disons, une salle de divertissement – c’est l’Echo Studio. Il propose l’expérience Alexa familière et 5 haut-parleurs intégrés pour des basses puissantes, des médiums dynamiques et des aigus nets.

La technologie Dolby Atmos permet une expérience audio multidimensionnelle, ajoutant espace, clarté et profondeur. Echo Studio joue également de nouveaux formats musicaux maîtrisés en 3D. Pour les mélomanes qui recherchent une expérience d’écoute musicale exceptionnelle, ainsi que la commodité d’un assistant intelligent compatible avec un grand nombre d’applications et de services, l’Echo Studio est un plaisir à utiliser et à écouter.