Meilleures constructions de voies supérieures dans la pré-saison 2021 de League of Legends

Avec la récente refonte du système d’articles en 2021 League of Legends avant la saison, la plupart des meilleurs laners ne savent plus quoi se précipiter en raison de la grande quantité de changements que le jeu a subi. La perte de mana et la précipitation des capacités sur de nombreux objets de base obligent les meilleurs laners à réfléchir à leur construction maintenant au lieu de se précipiter sur les mêmes objets à chaque partie.

Cette liste comprend les constructions de voies supérieures pour la plupart des archétypes, ce qui devrait vous donner une brève idée de ce qu’il faut construire dans chaque jeu pour avoir une bonne longueur d’avance dans la saison 11 de Ligue.

Voici quelques-unes des meilleures constructions de voies supérieures de pré-saison.

Réservoir

Runes

Capture d’écran via Riot Games

La voie supérieure abrite la plupart des chars. Bien qu’il existe de nombreuses versions viables pour les laners de débardeurs, l’arbre Resolve est l’option principale en raison de ses runes orientées tank. Vous voulez que Aftershock devienne une machine impossible à tuer en raison de son effet pendant les premières secondes d’un gank ou d’un combat d’équipe. Les autres runes utiles sont le conditionnement et la prolifération pour vous rendre plus fort au fur et à mesure que le jeu dure. En raison de la quantité de résistance magique et d’armure que vous obtiendrez des objets, le conditionnement se révélera utile une fois que vous aurez quelques objets.

L’arbre secondaire idéal est Inspiration pour les bottes de vitesse gratuites, ainsi qu’une certaine hâte d’objet et une hâte de sort d’invocateur. Si vous préférez obtenir plus de ténacité, optez pour l’arbre de précision.

Articles

Capture d’écran via Riot Games

Les éléments de char retravaillés sont assez cassés, permettant à la plupart des champions qui peuvent construire un ou deux de ceux illustrés ci-dessus de devenir rapidement une force sur la Faille. Sunfire Aegis est votre élément de tank principal pour vous aider à vous ressourcer et à faire beaucoup de dégâts dans les combats d’équipe. Son effet de montée en puissance est significatif et peut vous aider à éliminer rapidement les squishies.

Bottines de mercure: C’est un excellent choix de bottes pour augmenter votre ténacité et votre résistance magique. Contre les champions AD, essayez plutôt d’obtenir des Steelcaps plaqués dès le début.

Sunfire Aegis: C’est l’un des objets les plus cassés du jeu à l’heure actuelle. Il a un effet d’empilement en plus de son ancien effet de dégâts, ce qui le rend fort pour tout champion de chars du jeu. Alors qu’il était fort avant même la retouche, il est maintenant devenu l’un des meilleurs objets du jeu.

Étreinte démoniaque: La plupart des chars ont des ratios AP, donc cet objet semble assez cassé. Une fois que vous additionnez les dégâts avec Sunfire, vous devenez plus mortel qu’un assassin.

Thornmail: Avec autant d’effets de guérison dans le jeu, il est important d’avoir une réduction de guérison – et cet objet est la meilleure option pour cela. C’est génial d’acquérir Thornmail en raison de son chemin de construction bon marché.

Présage de Randuin: Le Randuin retravaillé a un excellent passif, réduisant les dégâts entrants des attaques de base de cinq pour 1000 points de vie maximum. Cependant, précipiter cet objet ne devrait pas être votre priorité car vous avez besoin d’un peu de santé pour qu’il devienne efficace.

Cœur gelé: Cet objet est toujours génial, résolvant vos problèmes de mana tout en fournissant également le debuff de la vitesse d’attaque de zone. Cela donne un sentiment d’impact avec tant de champions qui comptent sur la vitesse d’attaque.

Cogneur

Runes

Capture d’écran via Riot Games

Opter pour l’arbre de précision et la résolution secondaire est resté une priorité pour la plupart des meurtriers. Precision vous donne accès à Conqueror, qui est l’une des runes les plus puissantes du jeu. L’arbre a également Legend: Tenacity pour la durée réduite du contrôle des foules et Last Stand pour faire de vous une menace énorme, plus votre santé est basse.

Resolve a Bone Plating pour vous rendre plus difficile à tuer pendant un gank et Overgrowth pour vous assurer d’avoir beaucoup de santé dans les dernières étapes du jeu.

Articles

Capture d’écran via Riot Games

Les nouveaux objets mythiques sont bénéfiques pour les meurtriers, ouvrant de nombreux chemins de construction. Vous pouvez opter pour la Trinity Force habituelle ou explorer d’autres objets, tels que le Goredrinker. L’objet vous donne un actif similaire à Darius Q, ce qui vous rend difficile à tuer quel que soit ce que vous construisez par la suite.

Steelcaps plaqués: C’est un excellent choix de démarrage, vous offrant beaucoup d’armure et un fort passif qui réduit les dégâts des attaques d’un pourcentage plat. Si vous affrontez plusieurs champions ou champions orientés AP avec beaucoup de contrôle sur la foule, prenez plutôt Mercury’s Treads.

Goredrinker: Il s’agit essentiellement de Darius Q en tant qu’objet mythique. Les statistiques accordées par l’objet sont incroyables. Vous obtiendrez toutes les statistiques que vous voulez en tant que cogneur – santé, dégâts d’attaque et rapidité des capacités – aux côtés du Darius Q actif, qui évolue également avec la hâte des capacités.

Hydre vorace: Cet objet a été légèrement retravaillé, mais il a toujours un clivage passif pour vous aider à pousser les vagues. Les statistiques accordées par l’objet en restent un point central, donc acquérir Ravenous Hydra devrait être une priorité pour vous, comme avant.

Gage de Sterak: Cet article a subi une légère refonte, mais c’est toujours une excellente option pour les meurtriers pour vous rendre plus costaud. Le bouclier retravaillé est également beaucoup mieux à utiliser maintenant.

Épée à chaîne Chempunk: Avec autant de soins dans le jeu, avoir un objet à réduire est génial. Avant, il n’y avait pas beaucoup de choix. Mais maintenant, tous les archétypes ont au moins une option – et c’est la vôtre.

Danse de la mort: Cet objet a été légèrement retravaillé lors de la refonte des items, perdant sa résistance magique. Son effet et les autres statistiques sont pour la plupart inchangés, ce qui fait de Death’s Dance un excellent pick-up indépendamment de la perte de la résistance magique.

AD varié

Runes

Capture d’écran via Riot Games

Cet archétype est toujours aussi fort dans la voie supérieure avec des champions notoires tels que Lucian, Vayne, Quinn ou Jayce. Ils bénéficient tous de l’arbre de précision, qui vous donne accès à d’excellentes runes telles que Press the Attack pour augmenter vos dégâts de rafale dès le début, Legend: Alacrity pour la vitesse d’attaque gratuite et Cut Down pour abattre ces chars costauds.

L’arbre secondaire est flexible pour cet archétype, mais opter pour Nimbus Cloak se sent bien en raison de la rupture de la rune. Cela vous donne une énorme vitesse de déplacement après avoir utilisé un sort d’invocateur, vous permettant d’échapper à un combat perdu.

Articles

Capture d’écran via Riot Games

Bien qu’il existe différents chemins de construction efficaces pour cet archétype, celui ci-dessus orienté sur la vitesse d’attaque devrait vous aider à apprendre les ficelles de ce style de jeu avant de passer à des versions plus axées sur les boules de neige, telles que la létalité. L’objet mythique principal ici est Kraken Slayer avec ses véritables dégâts à l’impact toutes les trois attaques.

Grèves de Berserker: C’est le meilleur choix de démarrage pour les champions basés sur la vitesse d’attaque. Il vous accorde beaucoup d’attaque et de vitesse de déplacement dès le début et peut être précipité comme premier objet.

Tueur de Kraken: Bien qu’initialement considéré comme décevant, cet objet confère à tout le monde le passif de Vayne de W, vous permettant de faire beaucoup de vrais dégâts plus vous avez de AD. Le chemin de construction a également des composants bon marché, donc il est bon de se précipiter tôt.

Lame du roi ruiné: Le BotrK retravaillé est toujours intéressant à acquérir. Au lieu de compter sur son actif, vous l’aurez comme un effet passif sur un temps de recharge beaucoup plus court, ce qui fait de vous une énorme menace toutes les 20 secondes.

Stormrazor: Cet article n’a pas beaucoup changé et est toujours agréable à acheter. L’effet lent de Stormrazor vous aide à chasser les ennemis ou à les kiter afin que vous puissiez vous échapper en sécurité.

Danseur fantôme: Cet objet a été nerf, perdant son bouclier passif. Mais il est toujours bon d’acheter en raison de son effet Ghosting, qui vous aide à kiter pendant les combats d’équipe. Avoir un bonus de vitesse d’attaque de 40% après avoir attaqué la même cible cinq fois n’est pas mal non plus.

Rappel mortel: Il est important d’avoir une certaine réduction des soins en raison de la quantité de soins dans le jeu. Cet objet vous donne tout ce que vous voulez en tant que top AD à distance en termes de statistiques et de coupure de guérison – et il est bon marché à acheter.

Champion AP

Runes

Capture d’écran via Riot Games

Il n’y a pas trop de champions AP dans la voie supérieure à cause des buffs de chars, mais deux champions AP dominent la méta de la voie supérieure. Kayle et Akali ont tous deux une excellente phase de laning et s’adaptent extrêmement bien aux nouveaux éléments.

Utilisez l’arbre de précision pour vous aider à être plus mobile, tout en résolvant certains problèmes de mana avec Presence of Mind. Votre arbre secondaire devrait être Domination for Taste of Blood et Ravenous Hunter, deux runes qui vous permettront de vous maintenir tout au long de la partie.

Articles

Capture d’écran via Riot Games

La plupart des champions AP viables dans la voie supérieure visent à obtenir Riftmaker pour le passif de dégâts bonus, ainsi que sa véritable conversion de dégâts une fois entièrement empilés. Un autre nouvel élément notable est Demonic Embrace, qui vous rend plus costaud et inflige un pourcentage de dégâts de santé maximal.

Chaussures de sorcier: C’est un choix de démarrage solide pour augmenter vos dégâts globaux. Vous pouvez précipiter les chaussures de sorcier, mais cela retardera votre objet mythique.

Riftmaker: C’est l’un des meilleurs objets AP du jeu, vous donnant des dégâts supplémentaires, un omnivamp et une conversion de dégâts réels une fois entièrement empilés. Riftmaker devrait être acquis dès que possible pour vous aider à devenir une bête imparable.

Étreinte démoniaque: C’est un excellent objet pour gérer ces chars embêtants qui accumulent de la santé. Étreinte démoniaque inflige beaucoup de dégâts de santé maximum, ce qui vous rend mortel pour les squish et les chars combinés.

Sablier de Zhonya: Zhonya est un excellent objet défensif pour empêcher une mort imminente. Le garde-bras du chercheur a également été amélioré. Cela coûte beaucoup moins cher maintenant et peut être précipité comme premier élément si vous avez affaire à de forts champions AD dans la voie supérieure.

Morellonomicon: Morello a été légèrement retravaillé, ne vous donnant plus de pénétration magique. Au lieu de cela, il a un debuff Grievous Wounds qui se cumule jusqu’à 60%. C’est un excellent objet contre toutes les guérisons en Ligue.

Casquette de mort de Rabadon: C’est sans doute le meilleur élément AP du jeu. Il est préférable d’obtenir votre Deathcap vers la fin de votre construction pour amplifier votre puissance. Ce n’est pas un excellent premier élément car il nécessite d’autres éléments AP pour être efficace.

