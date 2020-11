Meilleures cartes mères de jeu à petit budget | Dot Esports

La carte mère est un composant souvent négligé lors de la construction d’un PC de jeu et ne reçoit pas la même attention que la carte graphique ou le processeur. C’est tout aussi important, car cela relie tout et contrôle la performance.

Les cartes mères de jeu sont légèrement différentes des cartes mères ordinaires. Ils disposent de fonctions supplémentaires telles que des capacités d’overclocking, des ports USB supplémentaires, des en-têtes pour des ventilateurs et un éclairage supplémentaires, ainsi que des ports et des emplacements pour cartes graphiques. Une carte mère de jeu crée un environnement stable pour que tous les autres composants brillent et est essentielle à toute plate-forme de jeu.

Il existe de nombreuses cartes mères de jeu sur le marché et il peut être difficile de décider laquelle vous convient le mieux. Ils présentent des écarts de prix substantiels et peuvent également prendre en charge différentes marques de processeurs et s’adapter à de nombreuses tailles de boîtier. Nous avons dressé une liste de cartes mères de jeu pour PC à petit budget prenant en charge les chipsets Intel et AMD.

Image via Amazon

Le Gigabyte Z490 a un prix substantiel et est compatible avec les derniers processeurs Intel de 10e génération utilisant le chipset LGA 1200. Cette carte mère ATX dispose d’une configuration à 12 phases et dispose de grands dissipateurs de chaleur pour gérer la chaleur du processeur. Il y a cinq en-têtes de ventilateur à quatre broches, deux en-têtes RVB adressables 5V et deux en-têtes RVB 12V.

Le Z490 dispose également de trois slots M2 et de quatre slots DDR4 avec une capacité maximale de 128 Go de RAM. Il existe également huit ports USB, mais un seul prend en charge USB 3.2 et il n’y a pas du tout de port USB-C. En ce qui concerne la mise en réseau, il existe un port LAN gigabit mais pas de capacité sans fil. Aucune capacité sans fil et aucun USB-C sont les inconvénients évidents, mais sinon, c’est une carte mère fiable avec une valeur fantastique.

Image via Amazon

L’Asus Prime Z490 est une autre carte mère de milieu de gamme compatible LGA1200. Il dispose d’un VRM avec 10 + 1 étages de puissance DrMOS et quatre slots DDR 4 RAM. Il existe également une compatibilité Thunderbolt 3 et un DisplayPort 1.4. Il est décevant qu’il n’y ait pas de port USB-C parmi les 14 autres ports USB. Si vous prévoyez d’ajouter une carte graphique, il existe quatre emplacements PCIe avec deux prenant en charge PCIe 3.0 × 16.

Cette carte mère est livrée avec deux emplacements M.2 pour votre SSD cachés sous un grand dissipateur de chaleur en métal et un emplacement M.2 Key-E si vous souhaitez ajouter une carte sans fil plus tard. Le port LAN intégré utilise le contrôleur Intel I225-V avec des vitesses allant jusqu’à 2,5 Gbit / s, et le contrôleur de son intégré est l’omniprésent Realtek S1220A. Le Prime Z490 n’est pas aussi flashy que les cartes mères de la gamme ROG, mais vaut toujours le détour.

Image via Amazon

Le MSI MPG X570 vaut la peine d’être examiné si vous préférez utiliser des processeurs AMD Ryzen de deuxième ou troisième génération avec des connecteurs AM4. Cette carte mère dispose d’un VRM avec 10 phases d’alimentation et quatre slots DDR 4 pour votre RAM. Les trois emplacements M.2 sont dotés du dissipateur thermique Shield Frozr de MSI pour empêcher la surchauffe des disques SSD. Vous pouvez ajouter deux cartes graphiques aux deux emplacements PCIe x 16, et il y a trois autres emplacements PCIe x1 pour les autres composants.

La plupart des cartes mères MSI utilisent des logiciels tels que Dragon Center et Click Bios 5 pour une configuration supplémentaire. Dragon Center vous permet d’ajuster votre éclairage RVB pour se synchroniser avec d’autres appareils tels que des casques de jeu ou des boîtiers tour. Click Bios vous permettra d’accéder aux nombreuses fonctionnalités d’overclocking. Le MPG X570 a un rapport qualité-prix exceptionnel, même s’il ne dispose pas d’un port USB-C et d’une connexion Wi-Fi intégrée.

Image via Amazon

L’ASUS X570 est une autre carte AM4 à bon prix avec d’excellentes fonctionnalités. Comme il est conçu pour les jeux, il possède de nombreux dissipateurs thermiques et ASUS affirme qu’il utilise des composants de qualité militaire dans sa construction. Bien que cela puisse être discutable, la qualité ne fait aucun doute, et ils ont même ajouté un éclairage RVB intégré dans un motif attrayant. Cette carte mère est également livrée avec un VRM avec 12 + 2 étages de puissance et deux emplacements M.2 pour vos SSD.

Comme avec la plupart des cartes mères modernes, il existe quatre emplacements DDR4 et deux emplacements PCIe pleine longueur. Il existe également trois en-têtes RVB et six en-têtes de ventilateur. Il est rafraîchissant de voir la capacité Wi-Fi intégrée et un port USB sur une carte mère économique lorsque la plupart des rivaux les oublient. La X570 est sans aucun doute l’un des meilleurs choix pour une carte mère de jeu à petit budget.

Image via Amazon

Le MSI MPG Z390 est une option intéressante si vous préférez utiliser les processeurs Intel de huitième ou neuvième génération au lieu d’opter pour la dernière version de 10e génération. Les anciens processeurs sont moins chers et vous pourrez toujours les utiliser pour des jeux comme Appel du devoir ou Apex Legends. Cette carte mère micro-ATX dispose d’un VRM avec 11 phases et quatre slots PCIe, dont un avec compatibilité PCIe x16.

Si vous prévoyez d’ajouter des disques SSD NVMe, deux emplacements M.2 sont disponibles. Il existe également cinq en-têtes de ventilateur, deux en-têtes RVB adressables et deux en-têtes RVB standard. Vous pouvez également contrôler l’éclairage RVB intégré de cette carte mère avec l’application Mystic Light. C’est une autre carte mère économique sans port USB-C, mais au moins elle dispose du Wi-Fi.

Image via Amazon

Si votre budget est serré, vous voudrez peut-être consulter l’ASRock B450M PRO4. Cette carte mère utilise l’ancien chipset AMD B450 mais possède encore suffisamment de fonctionnalités utiles. Cette carte mère est livrée avec trois emplacements PCIe, deux en-têtes RVB adressables et un en-tête RVB standard. Il dispose également de quatre en-têtes de ventilateur dispersés autour de la carte à des fins de refroidissement.

Il existe également quatre emplacements DDR4 et l’audio Realtek ALC892, ainsi qu’un port LAN Gigabit. L’USB-C est un ajout bienvenu à une carte mère dans cette gamme de prix. Bien qu’il s’agisse d’une carte Micro-ATX, il existe toujours deux emplacements M.2 pour vos SSD NVMe. L’ASRock B450M n’a pas beaucoup de cloches et de sifflets, mais il parvient toujours à faire le travail avec un minimum de tracas.

Image via Amazon

La Gigabyte Z390 Gaming X est une autre carte mère à un prix incroyable qui prend en charge les anciens chipsets Intel de huitième et neuvième génération. C’est un excellent choix si vous voulez réduire les coûts. Le Z390 Gaming X utilise un VRM avec 12 étages d’alimentation, deux emplacements M.2 et quatre DDR quatre emplacements. Cette carte mère dispose d’une excellente protection thermique avec le M.2 Thermal Guard protégeant les SSD, six capteurs de température et quatre connecteurs de ventilateur. Il dispose également d’une régulation thermique, ce qui diminue les performances du processeur s’il devient trop chaud.

Il y a suffisamment d’espace pour les cartes graphiques avec deux emplacements PCIe pleine longueur qui prennent en charge les configurations multi-graphiques comme AMD crossfire. Cette carte mère n’a pas de Wi-Fi, mais au moins il y a un en-tête USB-C à l’avant. Le Z390 Gaming X est une bonne affaire si l’on considère ce dont il est capable.

