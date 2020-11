Meilleures cartes d’horreur Fortnite | Dot Esports

Fortnite Le mode créatif a permis aux joueurs de créer une variété de cartes impressionnantes pour différents modes personnalisés, tels que le mode Horreur.

Fortnite Les cartes d’horreur sont créées, comme leur nom l’indique, pour effrayer les joueurs. Ces cartes présentent des paramètres fantasmagoriques avec pour objectif de résoudre des énigmes ou d’échapper à l’endroit hanté.

Parfait pour jouer seul ou avec jusqu’à trois amis, ces modes font partie des modes personnalisés les plus populaires du jeu.

Voici quelques-unes des meilleures cartes d’horreur disponibles en Fortnite aujourd’hui.

Fortophobie

2108-2091-0547

Basé sur le titre VR populaire Phasmophobie, Fortophobia emmènera les joueurs dans une maison hantée dans le but de découvrir des fantômes qui s’attardent dans les murs. Team Unite a créé une carte avec 12 fantômes uniques, garantissant que le jeu est différent à chaque partie. Les joueurs sont obligés de naviguer dans les murs de la maison avec la seule lumière provenant de leurs lampes de poche. Bien que ce soit une pratique courante avec les cartes d’horreur, la façon dont elle est exécutée dans Fortophobia est parfaite en raison des différentes fonctionnalités propres à chaque fantôme. Si vous êtes fan du Fortnite Mode horreur, cette carte est un incontournable.

L’évasion du laboratoire

7653-6246-4698

L’un des styles les plus courants de la carte d’horreur est une carte d’évasion. Celles-ci demanderont aux joueurs de résoudre des énigmes pour tenter d’échapper à un lieu ou à un ennemi. Dans The Lab Escape, les joueurs sont chargés d’échapper à un laboratoire de sept niveaux proposant des énigmes extrêmement amusantes. Pendant que les joueurs tentent de les compléter, ils doivent être prudents car la carte est également jonchée de frayeurs de saut dans lesquelles les joueurs peuvent tomber. C’est une excellente carte pour les joueurs à essayer en solo car les puzzles offrent un défi raisonnable et les visuels sont bien pensés.

Infiltré

5452-4165-5498

L’une des rares cartes du mode Horreur en équipe, Infiltrated peut être jouée à 10 joueurs. Cette carte divise les joueurs en deux équipes: les monstres et les survivants. Pour les monstres, le jeu est simple: éliminez les survivants avant qu’ils ne puissent terminer la partie. Les survivants doivent travailler ensemble pour collecter sept cellules de puissance dispersées sur la carte. Ils le feront à la lumière des torches tout en étant pleinement conscients du fait que dans n’importe quel coin, il pourrait y avoir un monstre. Si vous êtes accompagné d’un grand groupe de joueurs, c’est de loin la meilleure option pour une carte Horreur en Fortnite.

Paranoïa colère

6197-3447-4076

L’une des meilleures cartes d’horreur basées sur la narration Fortnite, Paranoia Tantrum oblige les joueurs à résoudre des énigmes pour s’échapper tout en étant confrontés à des alertes de saut qui attraperont les joueurs qui ne sont pas concentrés. Avec une histoire à raconter et une impressionnante création de cartes, Paranoia Tantrum est le solo parfait Fortnite Expérience d’horreur.

Frayeurs familiales

3614-7510-6821

Créée par YouTuber Mustard Plays, Family Frights est une carte impressionnante construite autour d’un manoir. Sur sa chaîne, le YouTuber a une série montrant comment créer Fortnite Cartes d’horreur, y compris comment faire des sauts de peur et faire de la musique pour la carte. C’est la création qui est née de cette série. Une carte solo avec des énigmes stimulantes, une conception de niveau esthétique et de nombreuses frayeurs à affronter en chemin, Family Frights est un jeu incontournable pour Fortnite Les fans d’horreur.

Évasion de métro

0168-4640-6811

Le principe est simple. Votre train s’est écrasé et vous êtes coincé dans le tunnel du métro. Les joueurs devront résoudre des énigmes et localiser leur chemin de fuite avant qu’il ne soit trop tard. Bien que cette carte soit simple, elle se prête à la carte d’horreur parfaite pour débutant. Bien qu’il y ait des frayeurs à trouver, pour la plupart, Subway Escape reste concentré sur le joueur qui navigue dans les tunnels et les structures pour trouver son chemin.

L’appartement

9833-8062-2391

Si vous recherchez les frayeurs de saut, The Apartment est la carte qu’il vous faut. Située à l’intérieur et autour d’un appartement, cette carte est remplie à ras bord de paniques de saut. Au fur et à mesure que le joueur est guidé sur un chemin narratif autour de la carte, il sera forcé de traverser des endroits, ce qui provoquera plus de frayeurs à mesure qu’il progressera. Comme les frayeurs de saut sont au cœur de Fortnite Cartes d’horreur, c’est l’une des cartes les plus impressionnantes pour les utiliser.

Nuit des zombies morts-vivants

8323-6535-1704

CalloFXGamer_YT a recréé la carte d’origine à partir de Call of Duty World at War Zombies, Nacht Der Untoten. Ce remake est exceptionnel, comprenant à la fois des machines à bonus et la boîte mystère, permettant aux joueurs d’acquérir de meilleurs armes qui aideront à tenir la horde de zombies. Actuellement, cette interprétation de la carte doit être jouée à la première personne comme elle l’a été dans Appel du devoir. Mais les créateurs ont partagé des plans pour publier une version à la troisième personne plus familière avec les joueurs de Fortnite.

Carte d’horreur épouvantail Chapitre trois

9963-6116-5050

Une suite à l’une des cartes les plus populaires créées à l’origine pour Fortnite Horror, Scarecrow Chapter Three est absolument le meilleur de la série, mettant les joueurs dans un emplacement de ferme familier avec de nombreux domaines à explorer pour compléter les énigmes. La raison pour laquelle cette série est devenue si populaire est due aux frayeurs impressionnantes qu’Armysets a pu créer, ainsi qu’au récit que les joueurs suivront tout au long de chaque chapitre. Si vous n’avez pas joué aux deux premiers chapitres, il vaut la peine de les visiter en premier, mais le troisième chapitre est la meilleure expérience du lot.

Carte d’horreur

4629-1310-1794

Cette carte n’est peut-être pas la meilleure expérience narrative, mais elle vaut la peine d’être essayée. Il comprend de nombreux personnages emblématiques des franchises de films d’horreur tels que Il, L’Exorciste, Insidieux, et beaucoup plus. Si vous souhaitez explorer une carte avec une peur occasionnelle, cette carte est un choix fantastique.

Partager : Tweet