Voici une liste complète et détaillée des meilleures berlines compactes diesel en Inde que vous pouvez acheter dès maintenant.

Les berlines compactes sont principalement vendues au-dessous de Rs 10 Lakhs, pour les variantes haut de gamme. Leurs prix commencent à environ Rs 6 Lakhs, ce qui en fait un achat attrayant et abordable. En outre, ils obtiennent des moteurs diesel et essence plus petits, ce qui les rend beaucoup plus sobres que les berlines dont le prix est supérieur à Rs 10 Lakhs. Malheureusement, il nous en reste très peu maintenant.

Meilleures berlines diesel compactes de kilométrage en Inde

Honda Amaze – 24,7 kmpl à 27,4 kmpl

Honda Amaze est la berline diesel la plus économe en carburant que vous puissiez acheter en Inde. Il obtient un moteur diesel de 1,5 litre qui produit 99 BHP et 200 Nm de couple maximal. Les options de boîte de vitesses incluent un MT à 5 vitesses et une boîte de vitesses CVT, ce qui en fait l’une des voitures diesel sélectives pour obtenir une boîte de vitesses CVT. Cependant, son moteur à essence n’est pas aussi économe en carburant. Les variantes diesel sont au prix de Rs 7,55 Lakhs à Rs 9,95 Lakhs.

Hyundai Aura – 25 kmpl

Hyundai Aura est la dernière berline compacte à rejoindre le train en marche et est basée sur la Xcent. Il obtient un plus petit moteur diesel de 1,2 litre qui est bon pour 75 PS et 190 Nm de couple maximal. Il offre le même kilométrage pour les versions manuelle et AMT à 5 vitesses. Parmi les trois, Aura obtient le moteur diesel de plus petite capacité. Aura diesel commence à Rs 7,74 Lakhs à Rs 9,23 Lakhs.

Ford Aspire – 24 kmpl

Le dernier de cette petite liste est le Ford Aspire. Il obtient également un moteur diesel de 1,5 litre qui est bon pour 99 PS et 215 Nm de couple maximal. Contrairement aux deux, Aspire ne dispose que d’une boîte manuelle à 6 vitesses en standard. Parmi les trois, l’Aspire est le plus amusant à conduire avec un moteur coupleux et d’excellentes capacités de maniabilité. Le diesel Aspire est proposé à partir de Rs 7.49 Lakhs à Rs 8.34 Lakhs, ce qui le rend moins cher que les deux.