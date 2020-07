Meilleures applications de rencontres en 2020

Vous avez donc décidé de ne plus passer les nuits seules et vous êtes de retour dans le jeu des rencontres.

Meilleures applications de rencontres axées sur les relations sérieuses 1. La photo de profil est tout. Ça l’est vraiment. Une mauvaise photo de profil réduira considérablement vos chances d’obtenir un match en ligne. Règles de base: téléchargez une photo récente et non, que les vacances d’il y a trois ans ne comptent pas. Vous n’avez pas de photo récente? Partez en voyage, prenez quelques photos et rafraîchissez vos albums. L’image doit montrer clairement à quoi vous ressemblez: le visage et le corps, être ouvert sur qui vous êtes, porter ce sourire montrant au monde combien vous aimez la vie. Points bonus: si votre photo vous montre faire ce que vous aimez, vous donnerez ces informations supplémentaires et attirerez plus facilement les personnes de la même profession et des loisirs!

2. Écrivez de manière concise quels sont vos hobbies. Vous trouvez qui vous aimez en faisant ce que vous aimez, dit le proverbe. Affinez donc cette bio: elle doit indiquer précisément qui vous êtes, ce que vous aimez faire et quel type de personne vous recherchez.

3. Invitez les membres du sexe opposé à tendre la main activement. Mettez simplement un rappel amical que vous aimez lorsque d’autres initient la conversation. Les rencontres en ligne peuvent être accablantes avec des centaines de correspondances pour les deux parties, alors facilitez-les pour vous deux et facilitez ce premier « Bonjour! »

4. N’oubliez pas: c’est un jeu de nombres. Oui, ça l’est. De nombreuses personnes en ligne ne vous remarqueront pas ou vous ignoreront pour de mauvaises raisons. Ne t’énerve pas trop.

5. Ne perdez pas trop de temps avec une personne que vous n’avez pas encore rencontrée. Vous avez donc échangé quelques messages avec quelqu’un et vous êtes déjà amoureux de sa photo de profil. Cool, mais ne soyez pas obsédé par une personne que vous n’avez même pas vue. Les gens aiment avec leurs pieds, donc s’il y a une connexion spéciale, cela devrait se matérialiser dans une date réelle. Sinon, cette autre personne n’est tout simplement pas en vous. C’est tout.

6. Ne poursuivez pas. Avoir de bonnes manières est une chose, écrire dix fois par jour à une personne avec qui vous avez à peine commencé à sortir est un signe que vous êtes dans le besoin et en insécurité. Ne le fais pas.

7. Attendez la réponse de l’autre personne! Hommes, surtout, mais aussi quelques femmes: attendez qu’elles répondent! Ce n’est pas un monologue.

8. Envisagez d’investir dans un service premium, mais uniquement après avoir utilisé l’application gratuite pendant un certain temps. Si vous utilisez cette application depuis un certain temps et que vous souhaitez maximiser vos correspondances, payer ces frais mensuels n’est pas une mauvaise idée. Mais: assurez-vous d’abord d’acquérir de l’expérience avec l’application, prenez le temps de le faire et ne vous précipitez pas pour acheter de la prime le premier jour.

9. Commencez chaque interaction impartiale. Ne laissez pas une mauvaise expérience précédente influencer la façon dont vous traitez votre dernier match. Personne ne veut savoir comment les 20 personnes précédentes à qui vous avez parlé étaient toutes terribles.

10. Gardez une attitude positive. Si vous remarquez que vous êtes frustré, il est peut-être temps de faire une pause. N’oubliez pas que de nouvelles personnes rejoignent constamment des applications de rencontres, simplement parce que vous n’avez pas eu de chance une fois, ne signifie pas que vous ne trouverez pas ce que vous cherchez à l’avenir.

Meilleures applications de rencontres pour des rencontres occasionnelles

tinder Tinder est l’application la plus populaire du moment. Si vous souhaitez obtenir des dates, c’est le moyen le plus rapide et le plus simple de les obtenir. Alors oui, alors que nous préférons des applications comme Hinge qui sont un peu plus axées sur les détails et justifiées, Tinder est l’endroit avec plus de gens non seulement aux États-Unis, mais partout dans le monde. Voici ce que les versions premium offrent en plus: Un abonnement Tinder Plus vous permet d’annuler les balayages erronés, les likes illimités, cinq Super Likes chaque jour, ainsi que la possibilité de rechercher des personnes de différents endroits que celui où vous vous trouvez actuellement. Tinder Plus coûte 10 $ par mois pour les utilisateurs de moins de 28 ans et 20 $ pour ceux de plus de 28 ans (c’est stupide, nous le savons).

Tinder Gold coûte 5 $ par mois et est une fonctionnalité que vous ne pouvez obtenir que si vous êtes déjà abonné payant à Tinder Plus. Tinder Gold vous permet de voir qui vous a aimé. Tinder affirme que ses utilisateurs payants obtiennent 60% plus de likes que les utilisateurs de la version gratuite.

Charnière

La charnière est à quoi devrait ressembler une application de rencontres appropriée sur un appareil mobile. Et oui, vous devriez y être. Ce n’est pas seulement la première application de rencontres à ajouter une vidéo aux profils, mais elle crée en fait une page pour vous avec vos photos, vidéos, loisirs, arrière-plan et quelques autres informations intéressantes que vous voudrez peut-être partager. Nous sommes plus que nos photos de profil, c’est pourquoi sur Hinge, vous aurez une bien meilleure image de la personne à qui vous parlez au-delà de quelques clichés. Naturellement, cela signifie que vous aurez des conversations plus significatives et plus de gens formidables dans votre vie. Malheureusement, Hinge est disponible sur iOS uniquement.

Happn L’une des applications les plus décalées de cette liste, Happn fonctionne en exigeant que ses utilisateurs se soient déjà dépassés et se soient remarqués, de sorte qu’elle sert moins d’application de rencontres et plus de brise-glace numérique, mais seulement si les deux parties ont exprimé leur intérêt. Vous trouverez également des statistiques sur le nombre de fois où les utilisateurs se sont croisés et la connexion avec quelqu’un n’est pas soumise à une limite de temps. Si les utilisateurs choisissent de payer pour le service, ils ont la possibilité d’envoyer un soi-disant charme, qui est montré à une personne choisie, qu’elle ait ou non manifesté un intérêt auparavant.

Le café rencontre le bagel Coffee Meets Bagel propose une approche différente de l’appariement. Au lieu de vous laisser parcourir des centaines de partenaires potentiels à la recherche de ceux qui attirent votre attention, CMB les sélectionne pour vous. Chaque jour vers midi, vous recevez les choix que l’algorithme de l’application (celui qui fait le « tri à la main ») a décidé qui vous conviennent le mieux. Ce nombre varie, généralement autour de 15-20 matchs par jour, mais parfois il peut être aussi petit que 4-5, ce qui peut être décevant. Cependant, si vous avez tendance à passer trop de temps à glisser sur les applications de rencontres, c’est une bonne alternative.

Bumble Voir aussi Où courir à Dubaï - les meilleures pistes de course de la plage de Jumeirah à la marina Les rencontres en ligne ne sont pas toujours la meilleure expérience pour les femmes, ce qui est précisément le problème que Bumble cherche à rectifier. Lorsque deux utilisateurs correspondent sur le service, seule la femme est autorisée à établir le premier contact, une fonctionnalité visant à réduire les abus potentiels. Les deux parties ont une fenêtre de 24 heures pour envoyer un message à l’autre, après quoi le match est considéré comme infructueux. Pour des raisons évidentes, cependant, la première restriction ne s’applique pas aux matchs de même sexe, que l’application propose également. Les achats intégrés permettent aux utilisateurs de prolonger le délai d’un jour et de racheter les connexions expirées. Grindr Grindr est le plus grand site de rencontres et de médias sociaux LGBTQ + sur le marché, et c’est un téléchargement incontournable si vous êtes gay, bi, trans ou queer et que vous recherchez l’amour. La communauté compte plus de 2 millions d’utilisateurs quotidiens actifs dans 196 pays, et c’est sans doute le service le plus populaire de ce type. Grindr a plusieurs niveaux en matière de prix. Les utilisateurs gratuits ne voient que 100 profils dans leur région. Grindr XTRA vous permet de voir jusqu’à 600 profils, supprime les publicités et vous permet de visualiser uniquement les personnes qui sont en ligne pour 20 $ par mois. Si vous voulez une expérience complète, il y a Grindr Unlimited, qui lève la limite du nombre de personnes que vous pouvez voir, vous permet de voir qui a consulté votre profil et ajoute un mode de navigation Incognito. Cela coûtera 25 $ par mois. Sa Elle a été libérée en 2013 sous le nom de Dattch et renommée deux ans plus tard. C’est essentiellement Grindr pour les femmes. La différence est que Son affirme être développée par des femmes queer pour des femmes queer. Elle compte plus d’un million d’utilisateurs actifs aux États-Unis et c’est plus qu’une simple application de connexion. Il y a un élément social qui permet aux utilisateurs de se connecter à une communauté, plutôt que de chercher du plaisir à court terme. L’application est gratuite mais il y a aussi Her Premium. Pour 14,99 $ par mois, les utilisateurs peuvent accéder à plus de filtres, voir qui est en ligne et utiliser l’application lorsqu’ils se rendent dans un autre endroit.

Meilleures applications de rencontres qui se démarquent du pack

Hater

Voici une application de rencontres différente et amusante: Hater. Il crée des connexions basées sur des choses courantes que vous détestez. L’idée de «détester tout ensemble», bien sûr, plaira le plus aux jeunes et aux gens les plus grincheux, mais c’est amusant et facile à utiliser.

La Ligue

La Ligue se présente comme une application de rencontres d’élite. Il essaie de résoudre l’un des gros problèmes des rencontres en ligne – le manque de filtrage approprié. Afin de rejoindre la Ligue, les utilisateurs doivent soumettre leurs identifiants Facebook et LinkedIn et rejoindre une liste d’attente. Le processus mystérieux d’approbation de nouveaux candidats est fait par les humains et peut être assez lent. Vous pouvez payer pour que votre demande soit examinée en priorité, mais la somme n’est pas remboursable et ne garantit rien. Il existe des avantages à un processus de filtrage aussi strict – vous ne rencontrerez pas de faux profils et vos amis Facebook et collègues LinkedIn sont automatiquement exclus pour éviter les rodages maladroits.

Raya Raya est une autre chance de rencontres et de réseautage d’élite. C’est une application utilisée par des célébrités, des cadres supérieurs, des athlètes et d’autres célibataires de haut niveau. Cela signifie que vous ne ferez probablement pas la coupe. Afin d’être examiné par le comité d’acceptation, vous devez avoir au moins 5000+ abonnés Instagram et idéalement ce nombre devrait être 250,000+. Une recommandation d’un membre existant aide un peu, mais ne garantit toujours pas l’adhésion.

Meilleures applications de rencontres axées sur les relations sérieuses

OKCupid

L’un des services de rencontres en ligne classiques, OkCupid fonctionne depuis plus de 12 ans, se révélant assez bon dans son travail. Mais récemment, cela a mis en colère ses utilisateurs avec une nouvelle limitation: alors que vous pouviez auparavant voir qui a visité votre profil, ces informations ne sont plus disponibles (dans les pires traditions de Tinder). Vous ne pouvez même pas voir qui vous a donné un like sauf si vous payez un abonnement mensuel et que les messages de personnes avec lesquelles vous n’avez pas correspondu restent sur leur profil à découvrir. Mais … il y a encore une tonne de gens sur OKCupid. Une fonctionnalité intéressante qu’OKCupid a est le pourcentage de correspondance qu’il affiche pour chaque partenaire potentiel en fonction des questions auxquelles vous avez répondu. Plus vous avez de réponses, meilleure est la correspondance. Vous pouvez parcourir les réponses d’autres personnes et éliminer rapidement celles qui ne partagent pas certaines de vos croyances fondamentales.

Match.com

Match.com a un avantage clé sur tous les autres (sauf pour Tinder): une énorme base de données et beaucoup de personnes enregistrées, ce qui est de la plus haute importance pour les applications de rencontres, d’où la recommandation. L’application elle-même n’est pas très bien exécutée et génère trop souvent des messages d’erreur déroutants. Le service lui-même, cependant, est certainement plein de choix et il vous permet de découvrir des gens à proximité, de voir leurs photos et de « faire un clin d’œil » gratuitement. Il existe différents niveaux premium pour ceux qui souhaitent obtenir plus de dates plus rapidement.

eHarmony

eHarmony est un service d’appariement très détaillé qui convient mieux à ceux qui recherchent une chose à long terme. Vous obtenez de remplir un questionnaire qui plonge profondément dans votre personnalité pour trouver une correspondance très précise. C’est une nette différence avec Tinder et les autres, et une bouffée d’air frais pour ceux qui recherchent plus de substance.

Facebook Dating a été annoncé en mai 2018 et est toujours en développement. Le service n’est disponible que dans un nombre limité de pays et bien que Facebook Dating ait été lancé partiellement aux États-Unis en 2019, de nombreuses personnes n’y ont toujours pas accès. Vous correspondez à des personnes dans un rayon de 100 km et pouvez filtrer les résultats en fonction de l’emplacement, du nombre d’enfants, de la religion, de l’âge ou de la taille. Facebook Dating a un énorme potentiel: plus de 2 milliards de personnes utilisent Facebook et tous les algorithmes sophistiqués que le réseau social utilise pour vous faire exploser de publicités peuvent faire des merveilles s’ils sont utilisés à des fins de rencontres. Commencer

Beaucoup de poissons

Un autre service extrêmement populaire avec des années d’histoire, Plenty of Fish a évolué de manière similaire à Tinder, en utilisant un système de correspondance basé sur le balayage et vous permettant de voir les personnes qui sont près de chez vous. Pour améliorer vos correspondances, POF utilise le soi-disant Predictor Chemistry Predictor qui prend en compte différents traits de personnalité, de la confiance en soi à la convivialité, en fonction des réponses que vous avez données lors de leur test.