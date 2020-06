Meilleures alternatives pour Samsung Galaxy S20 +

Des performances rapides, un appareil photo polyvalent, des haut-parleurs et une identification faciale rapide et fiable font de l’iPhone 11 une bonne alternative au Samsung Galaxy S20. Il est également plus abordable que le S20, et beaucoup préfèrent un téléphone qui exécute iOS sur Android.L’iPhone 11 arbore un écran Liquid Retina de 6,1 pouces de taille similaire, mais pas aussi impressionnant que celui du S20 en termes de couleurs, contraste et résolution. Cependant, avec la puce bionique A13, le téléphone est assez puissant, ce qui permet une expérience globale fluide et rapide.

Quant à son appareil photo, notre examen de l’iPhone 11, nous avons trouvé les résultats cohérents et détaillés. Les couleurs sont réalistes, sans trop insister sur la vibrance. Il offre également de superbes photos de portrait et dispose d’un appareil photo ultra grand angle pour capturer davantage, si nécessaire. Sa durée de vie de la batterie est assez bonne pour une journée complète, puis certains.

Avec son appareil photo et son logiciel étant parmi ses points forts, le Pixel 4 XL impressionne en effet par la qualité d’image et les options de l’appareil photo. Dans notre examen, bien que le manque d’un objectif grand-angle ait été décevant, nous avons trouvé les capacités de zoom super-rés, la vision nocturne et le mode portrait du Pixel 4 XL tous impressionnants. En ce qui concerne la durée de vie de la batterie, même avec sa batterie relativement petite de 3700 mAh, dans notre test de navigation sur Internet, le Pixel 4 XL a duré 10 heures et 46 minutes sur une seule charge, tandis que dans notre test de lecture YouTube, il a duré 7 heures et 17 minutes. .

À la hausse, le OnePlus 7T arbore un puissant processeur Snapdragon 855+, offrant sans doute les performances les plus impressionnantes pour sa gamme de prix. En ce qui concerne la durée de vie de la batterie, lors de nos tests, le téléphone a duré près de 10 heures de navigation Internet sur une seule charge. Il a également duré 8 heures et 45 minutes sur une seule charge lors de notre test de lecture vidéo en continu.

Dans notre examen de ce téléphone, nous avons cependant constaté que les performances n’étaient pas impressionnantes. Le clapotis occasionnel était surprenant, étant donné que le LG G8X contient un puissant processeur Snapdragon 855 et 6 Go de RAM. Quant à la durée de vie de la batterie – c’est vraiment bon. Le LG G8X a duré 13 heures et 13 minutes avec une seule charge lors de notre test d’utilisation en conditions réelles.

Avec un écran OLED de 6,4 pouces et offrant une grande polyvalence, grâce à des accessoires dédiés tels que le boîtier LG DualScreen, qui ajoute un deuxième écran pour une meilleure polyvalence, le LG G8X constitue une excellente alternative au Galaxy S20 pour ceux qui veulent plus qu’un téléphone conventionnel. Son appareil photo offre de bonnes photos, bien que le contrat et la saturation puissent être un peu trop agressifs parfois. Contrairement aux téléphones mentionnés précédemment, cependant, il est à la traîne dans la photographie nocturne.

Le OnePlus 7T Pro dispose également d’une variété de caméras à bord, y compris un téléobjectif 3x et un ultra grand angle, en plus de sa caméra selfie pop-up assez rare susmentionnée. La qualité d’image du 7T Pro est impressionnante, avec une exposition équilibrée, des couleurs réalistes et juste la bonne quantité de netteté. La batterie de 4 085 mAh à l’intérieur a fait fonctionner le téléphone pendant 10 heures dans notre test de navigation Web en continu, sur une seule charge.

Emballant un bel écran AMOLED de même taille que le S20 + et sans lunette ni caméra perforée, le 7T Pro dispose plutôt d’une caméra selfie pop-up motorisée. Il dispose également d’un capteur d’empreintes digitales intégré et fiable et d’un support de déverrouillage du visage. Ses performances se sont avérées folles rapidement notre utilisation, sans retards ni hoquets.

Le Galaxy S20 + dispose d’un écran plus grand que le S20, à 6,7 pouces, ainsi que d’une plus grande batterie de 4500 mAh. Cependant, si vous recherchez quelque chose d’un peu différent, en plus des téléphones susmentionnés, les options suivantes constitueraient également d’excellentes alternatives pour le Samsung Galaxy S20 +.

Bien que plus cher et doté d’un écran plus petit, à 5,8 pouces, l’iPhone 11 Pro offre une expérience phare bien équilibrée. En plus du fait qu’il exécute iOS au lieu d’Android et dispose d’un Face ID amélioré de la génération précédente, l’iPhone 11 Pro offre de superbes photos à partir de ses trois caméras arrière et caméra selfie avant. Il a également des capacités d’enregistrement vidéo impressionnantes, ce qui en fait la meilleure option pour ceux qui préfèrent filmer plutôt que de prendre des photos.

Un avantage notable, en particulier pour ceux qui apprécient une bonne expérience audio sur leurs téléphones, est le son surround « audio spatial » du Pro, qui remplit un espace plus grand et donne plus de volume. Contrairement aux téléphones Galaxy, l’iPhone 11 Pro est également capable de fournir un son profond avec une touche de basse. En ce qui concerne les performances, le 11 Pro contient la puce la plus rapide que vous pourriez obtenir fin 2019, battant même le Snapdragon 855 d’une marge considérable. La durée de vie de la batterie est également excellente, bien que plus faible que sur l’iPhone 11, avec environ 11 heures d’utilisation réelle, sur une seule charge.

