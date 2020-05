Meilleure salade de pâtes sans gluten

Tous les produits présentés sont gérés indépendamment par nos éditeurs. Lorsque vous achetez quelque chose via nos liens de vente au détail, nous pouvons recevoir une commission.

Il y a à peine une décennie, les pâtes n’étaient qu’un rêve pour ceux qui sont allergiques, intolérants ou qui évitent complètement le gluten. Maintenant, l’industrie américaine des produits sans gluten est un moteur du marché, qui a connu une croissance exponentielle au cours des cinq dernières années et qui devrait atteindre 18 milliards de dollars d’ici 2025. Mis à part la courte histoire, ce n’est tout simplement pas si difficile à plus de pâtes sans gluten. Et non seulement vous pouvez simplement le trouver dans les détaillants conventionnels, mais vous avez même des options. Options non seulement pour les formes, des pâtes au coude aux pâtes penne en passant par les linguini, mais aussi pour les options séchées et fraîches et les options pour l’ingrédient qui fournit l’amidon.

Les pâtes sans gluten ne sont pas réservées aux spaghettis de routine non plus, ni aux personnes souffrant de la maladie cœliaque. En fait, en raison des saveurs subtiles que confèrent diverses pâtes alternatives au blé, je dirais qu’elles conviennent particulièrement aux salades de pâtes estivales, car leurs saveurs peuvent facilement être imitées dans la myriade d’ingrédients qui peuvent être invités à se mélanger. dans les préparations de pâtes froides. Et donc je vous donne sept pâtes sans gluten à essayer, avec des recettes de salade de pâtes spécifiques particulièrement adaptées à leurs saveurs et textures, que vous soyez sérieusement cœliaque ou juste un hôte vraiment bon en été.

Pâtes au quinoa

Essayez-le dans: Salade de pâtes aux légumes d’été grillées

Comme le grain lui-même, les pâtes de quinoa peuvent produire une texture légèrement granuleuse et un goût légèrement noisette. Alors, penchez-vous dessus avec des saveurs audacieuses et beaucoup de croquant. Les légumes grillés, et en particulier les poivrons, confèrent un peu de fumée et d’attitude, et la feta forte et acidulée est probablement la saveur dominante de toute façon. Obtenir notre Salade de pâtes aux légumes d’été grillées recette.

Pâtes au riz brun

Essayez-le dans: Salade de pâtes asiatiques avec vinaigrette au sésame et au gingembre

Les pâtes à base de riz brun sont probablement les plus faciles à trouver et ont le meilleur bilan, au niveau de la dégustation, parmi les pâtes alternatives au blé avec leur légèreté et leur neutralité. Vous pouvez certainement l’utiliser dans n’importe quelle recette de pâtes, mais pourquoi ne pas mettre en valeur ses tendances asiatiques naturelles avec une salade brillante au gingembre dont les légumes contiennent également un edamame riche en protéines? Obtenir le Salade de pâtes asiatiques avec vinaigrette au sésame et au gingembre recette.

Palmini Pasta

Essayez-le dans: Salade froide de nouilles thaïlandaises

Palmini est la nouvelle nouille de courgette, c’est-à-dire un pur légume qui peut être fait pour ressembler à une nouille sans farine d’aucune sorte. Le goût est doux et la texture naturelle et la morsure des cœurs de palmier se prêtent bien aux nouilles en forme de linguine. Obtenir le Recette de salade froide de nouilles thaïlandaises.

Pâtes aux pois chiches

Essayez-le dans: Salade de pâtes à l’aneth, aux pois chiches et à la feta

Pois chiches sur pois chiches: pas de tête. Parfois, l’amidon sur l’amidon peut sembler redondant, mais la morsure naturelle de pois chiches donne une excellente texture à n’importe quelle salade de pâtes, il est difficile de contester leur inclusion dans une version de pois chiches-pâtes. Et pensez à toutes ces protéines et fibres. L’aneth et la feta sont également sur la scène pour égayer un peu les choses quand les pois chiches deviennent trop sérieux. Obtenir notre Recette de salade de pâtes à l’aneth, aux pois chiches et à la feta.

Pâtes au maïs

Essayez-le dans: Mexican Street Corn Pasta Salad

La salade de pâtes de maïs Mexican Street est remplie de maïs sucré, de bacon, de queso fresco, de coriandre, de piment jalapeño et d'oignons verts, et mélangée à une vinaigrette crémeuse au chili et à la lime.

Le maïs et la farine de maïs font partie du jeu sans gluten depuis plus longtemps que quiconque. Le truc, c’est qu’il est difficile pour le maïs de ne pas avoir le goût du maïs. Alors, célébrez son a-maïs-ness avec la plus haute expression possible, où la salade de pâtes rencontre le maïs de rue mexicain, avec fresque queso, citron vert, épices et, juste parce que vous le pouvez, bacon. Obtenir le Recette de salade de pâtes au maïs de la rue mexicaine.

Nouilles Sarrasin / Soba

Essayez-le dans: Salade de nouilles au sésame avec tofu

Peu importe la syllabe «blé», le sarrasin est un grain ancien qui ressemble plus à l’orge qu’à toute autre chose gluant portant le titre de blé. Les nouilles soba ne sont pas une nouvelle tendance dans les restaurants sans gluten; ils se promènent depuis longtemps. Alors, offrez-vous des nouilles de sésame froides à l’ancienne qui ont à peine l’impression que vous avez fait des substitutions sans gluten. Obtenir notre Salade de nouilles au sésame et recette de tofu.

Pâtes aux lentilles

Essayez-le dans: Salade de pâtes aux lentilles méditerranéennes

Voici un autre exemple pour démontrer que vous ne pouvez pas en avoir assez d’une bonne chose. Les pâtes aux lentilles rouges seraient plutôt neutres en termes de saveur sur le spectre des pâtes sans gluten, et deviennent de plus en plus populaires de minute en minute. Sa couleur saturée ne nuit guère à aucune recette, en particulier une brillante avec des tomates cerises, des herbes et des olives. Obtenir le Salade de pâtes aux lentilles à la méditerranéenne recette.

Image d’en-tête gracieuseté de -.