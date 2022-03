La meilleure et plus étrange prédiction des Simpsons a 30 ans

Même 30 ans plus tard, les Simpsons n’ont jamais battu l’une de leurs prédictions les plus anciennes, les plus étranges et les meilleures, tirée de l’épisode « Homer la foudre » (épisode 7 saison 3)

Au fil des ans, les Simpsons ont prédit l’avenir à de nombreuses reprises, mais la meilleure (et la plus étrangement spécifique) des prédictions de la série fête son 30e anniversaire cette année. Il est presque inévitable qu’une sitcom remplie d’humour d’actualité semble prédire des événements futurs de temps à autre. Cependant, la comédie animée Les Simpson, qui dure depuis longtemps, a la réputation extraordinaire de mettre en scène des histoires avant que celles-ci ne se produisent dans la réalité.

Au fil des décennies, les Simpson ont prédit la présidence de Donald Trump, le vainqueur du Super Bowl XXVI, l’attaque des animaux de Siegfried et Roy et l’embourbement de la FIFA dans une controverse sur la corruption. Cependant, en se moquant d’une célébrité invitée, les Simpson ont fait une prédiction encore plus étrangement exacte des années auparavant. Si certaines des « prédictions » de la série peuvent être mises sur le compte de la coïncidence ou du hasard, celle-ci est sans doute la plus étrangement précise du programme.

Dans « Homer la foudre » (saison 3, épisode 17), Homer et ses coéquipiers de l’équipe de softball de la centrale nucléaire de Springfield connaissent un succès inattendu grâce à la batte chanceuse d’Homer. Cependant, ce succès conduit l’avide M. Burns à embaucher à la hâte une série de superstars de la MLB et à leur donner des emplois pépères à la centrale pour assurer la victoire de l’équipe contre Shelbyville. S’ensuit une mésaventure absurde dans laquelle les joueurs sont rayés de la liste de l’équipe un par un en raison de circonstances de plus en plus stupides, jusqu’à ce que l’équipe originale soit rétablie. Le scénario de John Swartzwelder, scénariste chevronné des Simpsons, trouve une myriade de raisons loufoques pour justifier la mise à l’écart des joueurs, de Wade Boggs assommé par Barney dans une bagarre de bar à Ed Griffey Jr buvant trop de tonique pour les nerfs. Cependant, la prédiction la plus bizarre s’est produite lorsque l’épisode a vu Don Mattingly être mis sur le banc par M. Burns à cause de ses cheveux, un an avant que cet événement exact ne se produise dans la réalité.

The Simpsons - Don Mattingly Sideburns

Lire cette vidéo sur YouTube

Dans l’épisode, les Simpson se sont moqués de l’idée que la superstar de la MLB Mattingly soit mise sur le banc par Burns pour une question aussi insignifiante que ses pattes. Burns redéfinit à plusieurs reprises ce que sont des « favoris » à un Mattingly de plus en plus désemparé, pour que le joueur finisse par être mis sur le banc malgré le fait qu’il se soit rasé la majeure partie de la tête pour tenter d’apaiser le propriétaire de l’équipe. Cependant, un an après la diffusion de cet épisode de l’âge d’or des Simpsons, Mattingly a été exclu par le manager des Yankees, Stump Merrill, pour avoir refusé de se couper les cheveux le jour du match. L’incident était tellement spécifique que, même après 30 ans d’autres épisodes, il reste le véritable exemple de la théorie selon laquelle les Simpsons prédisent secrètement l’avenir.

Mattingly a fini par se couper les cheveux un jour seulement après avoir été exclu du match du 15 août, faisant don de ses cheveux à une œuvre de charité et gagnant ainsi 3 000 dollars à l’organisation de son choix. Cela lui a manifestement valu quelques faveurs karmiques, puisque Mattingly a ensuite réalisé une impressionnante série de sept matchs consécutifs après l’incident, comme le raconte le site de fans des Dodgers TrueBlueLA des années plus tard. Si la guest star des Simpsons a connu une fin heureuse à son histoire surréaliste, la série a continué à prédire l’avenir pendant les décennies qui ont suivi. Cependant, même deviner l’identité d’un président américain n’a pas pu battre ce qui reste la prédiction la plus étrange des Simpson.