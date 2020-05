Voici la liste complète détaillée des VUS diesel compacts de moins de 4 mètres en Inde qui offrent le meilleur kilométrage et que vous pouvez acheter dès maintenant.

Vous envisagez d’acheter un nouveau SUV compact mais confondu entre le diesel et l’essence? Ou êtes-vous confus entre le VUS compact diesel que vous souhaitez acheter. Voici la liste des SUV compacts diesel qui offrent le meilleur kilométrage parmi ses rivaux. Un SUV ne vient pas avec un moteur diesel et c’est le Maruti Vitara Brezza.

Meilleur VUS diesel compact kilométrage en Inde

Honda WRV – 25,5 kmpl

WRV offre le meilleur kilométrage de sa catégorie parmi ses concurrents. Honda prétend que le SUV / crossover compact offrira 25,5 kmpl. Le WRV a été temporairement interrompu en raison des normes BS6 et dans une semaine ou deux, sera de retour sur le marché. Il continuera avec son moteur diesel de 1,5 litre qui produit 99 BHP et 200 Nm de couple maximal. Il n’y a qu’un MT à 6 vitesses proposé.

Prix ​​- Rs 9,16 Lakh à Rs 10,48 Lakhs (BS4 Prix)

Hyundai Venue – 23,3 kmpl

Hyundai Venue obtient un nouveau moteur diesel de 1,5 litre qui produit 100 BHP et 240 Nm de couple maximal. Le moteur est emprunté à Kia Seltos mais est désaccordé pour une meilleure efficacité énergétique. Le moteur offre un kilométrage revendiqué de 23,3 kmpl. Même Venue est uniquement livré avec une boîte manuelle à 6 vitesses en standard.

Prix ​​- Rs 8,09 Lakhs à Rs 11,39 Lakhs

Tata Nexon – 22,3 kmpl

Nexon offre un kilométrage revendiqué de 22,3 kmpl avec son moteur diesel de 1,5 litre qui produit 110 ch et 250 Nm de couple maximal. Il est disponible avec les options d’une boîte manuelle à 6 vitesses et d’un AMT à 6 vitesses. C’est parmi les très rares voitures au budget de Rs 15 Lakhs à proposer des options manuelles et AMT pour le moteur.

Prix ​​- Rs 8,45 Lakhs à Rs 12,70 Lakhs

Ford EcoSport – 21,7 kmpl

EcoSport continue avec son moteur diesel de 1,5 litre, qui est parmi les plus sous-alimentés de la catégorie. Le moteur produit 100 BHP et 215 Nm de couple de pointe, ce qui est comparativement inférieur à Nexon, Venue et XUV300. EcoSport propose un kilométrage décent de 21,7 kmpl, selon la société. Le SUV est livré en standard avec une boîte manuelle à 6 vitesses.

Prix ​​- Rs 9,76 Lakhs à Rs 13,71 Lakhs

Mahindra XUV300 – 20 kmpl

Le XUV300 offre le moins de kilométrage de sa catégorie, mais c’est le plus serré de tous. Le moteur produit 115 BHP et 300 Nm de couple maximal. Fait intéressant, il propose un MT à 6 vitesses et un AMT à 6 vitesses pour le moteur diesel, mais uniquement le MT pour l’essence. Le moteur offre un kilométrage revendiqué de 20 kmpl, comme revendiqué.