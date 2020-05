Voici la liste complète des meilleurs VUS compacts essence kilométrés en Inde avec leurs chiffres exacts en matière de consommation de carburant, tels que revendiqués par leurs sociétés respectives.

Le segment et la part de marché des VUS compacts augmentent de jour en jour. De plus en plus de gens les préfèrent aux berlines et berlines moins chères. Les raisons principales sont parce qu’elles offrent plus d’espace et sont un peu plus pratiques. Presque tous les fabricants ont un SUV compact ou en développent un.

Voici la liste détaillée des meilleurs VUS compacts essence en Inde. La plupart d’entre eux offrent un kilométrage décent, tandis que certains d’entre eux avec leur moteur diesel sont très sobres.

Meilleur SUV compact essence essence en Inde

1. Maruti Vitara Brezza – 17,03 kmpl à 18,76 kmpl

Maruti Vitara Brezza est le SUV compact essence le plus efficace en Inde. L’un des très rares cas où les variantes automatiques sont plus efficaces que les variantes manuelles. Vitara Brezza AT donne en fait le meilleur kilométrage et non la variante manuelle. Il obtient un moteur à essence de 1,5 litre qui produit 104 BHP et 138 Nm de couple maximal.

2. Hyundai Venue – 17,52 kmpl à 18,27 kmpl

En ce qui concerne les variantes manuelles, Venue est le SUV compact essence le plus économe en carburant. En dépit d’avoir un moteur à essence turbo de 1,0 litre, il offre 18,27 kmpl de kilométrage revendiqué. Le moteur turbo produit 115 ch et 172 Nm de couple maximal, ce qui en fait également l’un des plus puissants de la catégorie. Il obtient également un moteur à essence de 1,2 litre qui est bon pour 83 PS et offre 17,52 kmpl.

3. Tata Nexon – 17,5 kmpl

Nexon obtient un moteur à essence turbo à trois cylindres de 1,2 litre qui produit 120 ch. C’est donc, à ce jour, le deuxième SUV le plus puissant de son segment. Il obtient un kilométrage revendiqué de 17,5 kmpl, ce qui est le même pour les versions MT à 6 vitesses et AMT à 6 vitesses. Avec la mise à niveau BS6, le kilométrage de Nexon a diminué d’une différence considérable.

4. Honda WRV – 17,5 kmpl

Honda WRV offre une efficacité énergétique revendiquée de 17,5 kmpl. Cependant, son moteur diesel est très économe, parmi les meilleurs de sa catégorie. Nous savons, en effet, que les chiffres réclamés de Honda sont très proches des chiffres réels. WRV obtient un moteur à essence iVTEC à quatre cylindres de 1,2 litre qui produit 90 ch et 110 Nm de couple maximal. Il n’a pas de boîte de vitesses automatique en option.

5. Mahindra XUV300 – 17 kmpl

Mahindra prétend que le XUV300 offre un kilométrage testé ARAI de 17 kmpl. Il obtient un moteur à essence turbo de 1,2 litre qui produit 115 ch et 200 Nm de couple maximal. Le XUV300 avec son moteur essence et diesel offre le meilleur couple de sa catégorie. Il est uniquement livré avec une boîte manuelle à 6 vitesses, tandis que les variantes diesel bénéficient d’une option d’un AMT à 6 vitesses.

Ford EcoSport – 16 kmpl

EcoSport est la moins économe en carburant de son segment, mais la meilleure voiture du conducteur. Il obtient un moteur à essence à quatre cylindres de 1,5 litre NA qui produit 122 ch et 150 Nm de couple maximal. Il s’agit du SUV le plus puissant du segment et, comme nous le savons, l’un des meilleurs en termes de maniabilité. Il obtient un MT à 6 vitesses et un AT à 6 vitesses.