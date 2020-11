Meilleur Pokémon à utiliser dans Pokémon Go Battle League Saison 5 Kanto Cup

in

Battle League Saison 5 en Pokémon Go a introduit trois nouvelles façons de rivaliser avec d’autres entraîneurs au fur et à mesure que vous atteignez le rang 10, tous utilisant des règles spéciales au-delà des simples limitations de CP.

Suite à la compétition Little Cup qui se concentrait sur les Pokémon pré-évolués avec un CP de 500 ou moins, la Coupe Kanto est maintenant en cours, ce qui signifie que les joueurs ne peuvent utiliser des Pokémon que dans les 151 emplacements d’origine du Pokédex.

Ce projecteur se concentre sur tous les Pokémon originaires de Kanto, avec une limite de CP de 1500 pour tous les concurrents. Ironiquement, vous pouvez également utiliser les formes Alolan et Galarian de Pokémon Kanto dans cette compétition, car ils partagent techniquement un numéro Pokédex avec leurs formes kantoniennes originales.

Vous avez beaucoup de place pour travailler dans la Coupe Kanto, car de nombreux Pokémon sont disponibles dans cette limite de 1500 PC, y compris quelques Pokémon légendaires. Voici quelques-unes des meilleures options que vous pouvez mettre en place pendant que vous participez à la deuxième Coupe de la saison du 16 au 23 novembre.

Hypno

Un type psychique décemment volumineux qui a accès aux coups de poing élémentaires, à la boule d’ombre et à l’explosion de concentration en fait un candidat sérieux si vous avez besoin d’un Pokémon pour entrer dans une équipe pour la couverture. Vous n’aurez pas non plus à vous soucier du trop grand nombre de types Dark ou Bug dans la Coupe Kanto, donc cela s’adapte parfaitement à presque toutes les compositions d’équipe.

Ronflex

Une faiblesse et un accès à Earthquake et Body Slam suffisent pour que Snorlax s’intègre presque aussi bien qu’Hypno dans n’importe quelle équipe, bien que vous soyez un peu plus limité pour frapper des matchs de manière très efficace. Le seul vrai problème que vous pourriez voir est qu’un Machamp est également un Pokémon à forte utilisation, alors méfiez-vous si vous construisez un noyau autour du type normal encombrant.

Charizard / Blastoise / Vénusaur

Problèmes de couverture ou une correspondance spécifique vous donnant des problèmes? Pourquoi ne pas choisir une entrée.

Charizard et Blastoise ont tous deux une couverture décente et peuvent se gérer dans la plupart des affrontements. Venusaur est le plus limité en termes de couverture, mais il peut toujours prendre un coup et infliger des dégâts incroyables dans le bon scénario.

Zapdos / Articuno

Deux des trois trio d’oiseaux légendaires de Kanto sont excellents dans cette Coupe spécifique, à la fois grâce à leurs statistiques élevées et à leur excellente couverture sur les autres Pokémon très utilisés.

Articuno a des mouvements de type Glace et Vol qui peuvent gérer Dragonite, d’autres types de vol, des choses comme Machamp, tandis que Zapdos est une bonne option pour contrer l’eau, le vol, les combats, etc. Vous devrez vous inquiéter des mouvements surprises de type Rock de Machamp ou même d’un autre Articuno, mais ce sont deux choix solides.

Dragonair / Dragonite

En tant que seul type Dragon disponible pour la Coupe Kanto, en dehors d’Alolan Exeggutor, vous pouvez choisir votre option préférée lors de la constitution de votre équipe.

Si vous avez une mauvaise faiblesse pour Rock ou si vous souhaitez minimiser un affrontement dévastateur contre un adversaire de type Ice, Dragonair offre une option solide en tant que type pur Dragon qui frappe toujours fort. Il n’aura pas accès à Hurricane ou à certains des mouvements les plus extrêmes de Dragonite, mais vous pouvez choisir ce qui convient le mieux à votre gamme.

Gyarados

Si vous n’avez rien à gérer avec Mew ou si vous n’utilisez pas de type Ice, Gyarados fonctionnera très bien pour vous.

Il peut prendre plusieurs coups forts de tout ce qui n’est pas de type électrique et donner ses propres coups puissants sous la forme de mouvements de type Eau, Dragon ou Sombre. La cascade et la pompe hydraulique à elles seules peuvent traiter plus de 63 DPS.

Miauler

La forme ultime de polyvalence est d’avoir accès à presque tous les types de déménagement possibles.

Mew peut être tout ce dont vous avez besoin pour votre équipe, un mur que les chars frappent et inflige une variété de dégâts ou un attaquant spécialisé pour couvrir le reste des faiblesses de votre équipe. Vous devrez faire attention à Gengar et Gyarados si vous n’avez pas Thunderbolt, mais vous ne pouvez pas vous tromper avec Mew sur la plupart des listes.

Machamp

Le type de combat incontournable pour la plupart des Pokémon Go historique compétitif, Machamp propose des mouvements puissants, avec une légère couverture sous la forme d’options de type Rock et Steel. Vous ne démolirez pas des équipes avec un Machamp correctement utilisé, mais il fait bien son travail en fournissant une sortie à Snorlax et à d’autres bêtes.

Gengar

Gengar vous offre de nombreuses options offensives avec cinq types différents qu’il peut utiliser, surtout si vous avez le combo monstre Shadow Claw et Shadow Ball qui hante le jeu depuis des années. Méfiez-vous simplement de ne pas trop vous y fier dans certains matchs.

En ce qui concerne la composition des équipes, tout ce qui a une couverture de base qui peut atteindre ses propres faiblesses serait acceptable. Hypno, Gengar et Machamp forment un noyau solide, tout comme Snorlax, Zapdos et un type d’eau comme Blastoise.

