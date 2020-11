Meilleur Pokémon à utiliser dans la petite coupe de Pokémon Go Battle League Saison 5

Avec l’introduction de la saison 5 de Battle League dans Pokémon Go Voici trois nouvelles façons de rivaliser avec d’autres entraîneurs au fur et à mesure que vous atteignez le rang 10.

La première des nouvelles compétitions est Little Cup, un mode dans lequel les joueurs ne peuvent utiliser que des Pokémon qui peuvent évoluer au moins une fois mais qui ne l’ont pas encore fait, avec une limite de CP de 500.

Si vous avez joué à des Pokémon compétitifs dans le passé, Little Cup dans la série principale de Pokémon jeux signifie que vous ne pouvez utiliser que des Pokémon de niveau cinq, donc la limite de 500 CP a beaucoup de sens. Et dans ce sens, si un Pokémon évolue plusieurs fois, vous ne pouvez utiliser que la première forme de la ligne évolutive, pas la forme médiane car elle aura des statistiques accrues.

Dans Little Cup, vous voudrez construire votre équipe autour de Pokémon avec des statistiques de base élevées, un movepool solide et flexible et la synergie habituelle que vous prendriez généralement en compte lors de la création de votre alignement. Voici quelques-unes de vos meilleures options pour la Petite Coupe, qui se déroulera du 9 au 16 novembre.

Deino

En tant que pseudo-légendaire, Deino a de solides statistiques de base et frappe comme un camion pour sa taille. Si vous voulez avoir un type Dragon dans votre équipe Little Cup, il a accès à Dragonbreath en tant que Fast Move et vous pouvez choisir parmi le pool de Dragon Pulse, Body Slam et Crunch en fonction des affrontements que vous devez couvrir.

Bronzeur

Un type d’acier / psychique volumineux qui peut couvrir plusieurs faiblesses pour d’autres Pokémon de cette liste, Bronzor est un choix fantastique pour une place utilitaire dans l’équipe.

Avec Confusion et votre choix de Psyshock, Gryo Ball et Heavy Slam, il peut infliger de solides dégâts tout en utilisant ses 154 Défense et 149 Endurance à grand effet. Confusion et Heavy Slam sont votre meilleur pari pour un combo DPS si vous voulez avoir du volume tout en ayant du punch.

Cottonee

Malgré son apparence, Cottonee est en fait un type Grass plutôt volumineux avec l’avantage d’avoir Fairy comme typage secondaire.

Sa défense se situe à 111 et son attaque est un 71 respectable, ce qui signifie que vous pouvez frapper assez fort avec elle tout en offrant une forte couverture de type. Le seul inconvénient est que Charm sera la seule attaque de type Fée à laquelle il aura accès, vous serez donc coincé avec lui dans la zone de mouvement rapide tout en choisissant entre Grass Knot, Seed Bomb et Energy Ball pour un mouvement de charge.

Barboach

Barboach est un Pokémon polyvalent qui peut vraiment rassembler une équipe car il n’a qu’une faiblesse dans les types Grass.

Cela ne fera pas beaucoup de dégâts, mais l’associer à Deino, Bronzor ou Cottonee vous fournit un noyau solide de Pokémon. Il a également accès aux attaques de type terrestre et aquatique dans les emplacements Quick Move et Charge Move, ce qui vous donne une certaine flexibilité, et si vous en avez vraiment besoin, il peut également utiliser Ice Beam.

Vulpix

Vulpix est une option solide pour un type Fire car il offre un bon volume et des statistiques offensives décentes, ce qui lui permet de prendre un coup et de fournir une couverture sur certains types courants comme Steel et Grass.

Vous aurez un movepool limité car il n’a accès qu’aux types Feu et Normal, mais la combinaison Ember et Flamethrower inflige de gros dégâts, à hauteur d’un peu plus de 50 DPS.

Alolan Sandshrew

Une autre option de type acier est Alolan Sandshrew, qui a d’excellentes statistiques globales et une couverture impressionnante tout en étant également de type glace.

C’est un excellent contre la plupart des types de dragon et peut également fournir un commutateur sûr pour vos propres types de dragon contre les fées et d’autres types de glace. Il a accès à Steel and Ice Quick and Charge Moves, et au bonus supplémentaire de Night Slash dans cette deuxième catégorie.

En ce qui concerne les files d’attente, vous pouvez probablement aller assez loin avec des ensembles de Deino, Bronzor et Barboach ou Cottonee, Vulpix et Barboach. mais l’expérimentation est probablement votre meilleur choix pour trouver le bon mélange pour vous.

Partager : Tweet