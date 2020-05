Meilleur film Disney jamais Disney – betanewsfr

Sorti en 2017 et acclamé par la critique, « The Florida Project » est une aventure granuleuse, inoubliable et tranche de vie qui se déroule juste devant les portes de « The Happiest Place on Earth ». Cela vous fera rire, vous brisera le cœur et vous donnera envie de revenir pour une autre visite.

« The Florida Project » (nommé d’après le nom de code de Walt Disney pour Walt Disney World Resort lors de sa construction) est raconté à travers les yeux de Moonee (Brookynn Prince), âgé de 6 ans. Moonee vit avec sa jeune mère en difficulté, Halley (Bria Vinaite), au Magic Castle Motel de Kissimmee, en Floride. C’est l’heure des vacances d’été pour Moonee, ce qui signifie qu’il est temps de profiter au maximum de ses journées dans sa petite et de mauvaise qualité coin du monde.

L’équipe tapageuse de Moonee est composée de Dicky (Aiden Malik), Scooty (Christopher Rivera) et Jancey (Valeria Cotto). Comme Moonee, ces enfants vivent dans le motel avec leurs parents malchanceux. Comme Moonee, ils sont enclins à devenir fous dans leurs maisons d’une pièce. Toute cette énergie téméraire sort quand ils viennent jouer dehors.

Le genre de méfait dans lequel ils se retrouvent rappelle presque Scout, Jem et Dill dans «To Kill A Mockingbird»: des troubles innocents dans un environnement par ailleurs dangereux.

Eh bien, innocent au début. Les choses dégénèrent assez rapidement lorsque les jeunes tombent sur un vieux bâtiment… mais je ne devrais pas vous dire que si vous ne l’avez pas déjà vu!

Je dois vraiment vous parler des excellentes performances de Prince et Vinaite. En tant que duo mère-fille parfaitement imparfait, leurs personnages sont imparfaits, endommagés, mais pas tout à fait haineux. Pour toutes les actions erronées de Halley en élevant Moonee, vous ne pouvez pas lui reprocher entièrement. Son effort est remarquable, et même si elle peut à peine prendre soin d’elle-même, Halley prend soin de garder Moonee quoi qu’il arrive.

Quant à Moonee elle-même… eh bien, «The Florida Project» n’est guère une histoire de passage à l’âge adulte, donc Moonee maintient son innocence d’enfance tout au long du film. Et en toute honnêteté, cela rend le film tellement plus sympathique et mémorable. Le réalisateur Sean Baker a fait un choix intelligent en permettant à Prince d’improviser les répliques de Moonee dans certaines scènes car il ajoute une grande authenticité au personnage. La vivacité et la précocité de Prince irradient; Moonee n’est pas un ange, mais y a-t-il vraiment un enfant? Le fait est que Moonee est l’un des personnages enfants les plus réalistes que j’ai vus dans les films, vous ne pouvez donc pas vous empêcher de l’encourager.

Mais le véritable voleur de spectacles ici est Bobby, le directeur du motel mécontent, joué par le légendaire Willem Dafoe. Servant de père à tout le monde, tout ce que Bobby veut, c’est maintenir l’ordre dans son motel déjà défaillant. Ce n’est pas une mince affaire lorsque la plupart des clients sont en fait des résidents qui sont loin derrière le paiement de leur loyer et que leurs enfants se mêlent des plaintes des touristes. Oh, et il y a cette très grande station familiale en bas de la rue, difficile à concurrencer. Plus que cela, Dafoe est plus charismatique que jamais dans ce rôle. Il est une véritable force de la nature ici, et sa nomination aux Oscars pour ce film était à juste titre méritée.

En conclusion, «The Florida Project» est le genre de film impressionnable qui jette une lumière sur un aspect négligé du parc à thème le plus populaire du monde. C’est un conte par excellence sur la façon dont l’autre moitié vit, avec suffisamment de drame, de réalisme et de cœur garantis pour planifier votre prochaine visite… euh, le visionnement.