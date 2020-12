Meilleur chapitre 2 de Fortnite: Skins et objets du Battle Pass de la saison 5

Mancake

Je ne sais pas ce qui a inspiré cette pile de crêpes apparemment sensible à devenir un chasseur de primes, mais cela ne me dérangerait pas que l’histoire de Mancake finisse par obtenir les six saisons et un traitement de film.

Mave Shieldbreaker

Voici une peau relativement simple qui impressionne par les détails. Cette peau ressemble à un grand ensemble de Sensationnel armure transportée dans le monde de Fortnite, qui se veut absolument un compliment.

Kondor

C’est difficile à dire à partir des captures d’écran, mais il y a en fait une fine brume noire dépassant du casque de Kondor qui soulève des questions sur ce qu’est exactement cet être. En tout cas, j’adore ce design et comment il évoque le look «squelette en costume d’astronaute» des films de science-fiction rétro.

Lexa

Qui est prêt à parier que quelqu’un sur le Fortnite l’équipe a joué beaucoup de Impact Genshin dernièrement? Le design cel-shaded de cette peau a fière allure dans le jeu et rappelle le costume animé de Spider-Man de Marvel et ainsi que Fortnite ‘s précédent Borderlands crossover.

Menace (Invaincu – Flamme)

Ce que la «forme finale» des peaux Menace manque de créativité, elle le compense par l’intimidation. C’est un super look général qui puise également dans ce niveau de raid Sensationnel look d’armure. Vous ne pouvez vraiment pas vous tromper.

Fortnite Chapter 2: Les meilleurs planeurs Battle Pass de la saison 5

Lame céleste du chasseur