Meghan s’exprime sur les divisions raciales aux États-Unis – betanewsfr

LONDRES (AP) – Meghan, la duchesse de Sussex, a partagé sa tristesse au sujet des divisions raciales aux États-Unis, disant aux élèves de son ancien lycée qu’elle se sentait émue de parler parce que la vie de George Floyd était importante.

Meghan a déclaré aux diplômés de l’Immaculate Heart High School de Los Angeles qu’elle se débattait avec la question de savoir quoi leur dire étant donné les jours de manifestations après la mort de Floyd le 25 mai, un homme noir menotté qui a plaidé pour de l’air alors qu’un policier blanc pressait un genou sur son cou à Minneapolis.

Elle a dit que sa nervosité était née parce que ses mots seraient «séparés», mais elle a quand même décidé de parler.

« Je me suis rendu compte que la seule mauvaise chose à dire était de ne rien dire, car la vie de George Floyd était importante », a-t-elle déclaré mercredi.

La mort de Floyd a déclenché des jours de protestations et d’émeutes aux États-Unis.

L’ancienne Meghan Markle, qui est biraciale, a déclaré que les troubles lui rappelaient les émeutes qui ont eu lieu dans sa ville natale de Los Angeles après que des policiers ont été acquittés dans le passage à tabac enregistré sur bande de Rodney King en 1992.

«Je me souviens du couvre-feu, et je me souviens que je me suis précipité chez moi et sur ce chemin pour rentrer chez moi, voir des cendres tomber du ciel et sentir la fumée et voir la fumée sortir des bâtiments et voir des gens sortir des bâtiments, porter des sacs et piller,» elle a dit.

«Et je me souviens avoir vu des hommes à l’arrière d’une camionnette tenant des fusils et des fusils, et je me souviens m’être arrêté jusqu’à la maison et avoir vu l’arbre qui avait toujours été là, complètement carbonisé. Et ces souvenirs ne disparaissent pas. »

Meghan et son mari, le prince Harry, qui est le petit-fils de la reine Elizabeth II, cherchent une nouvelle vie en Californie après s’être éloignés des fonctions royales plus tôt cette année. Ayant interrompu toute coopération avec les médias tabloïds britanniques, ils ont cherché à façonner leur image de manière indépendante et à s’exprimer sur des questions importantes pour eux.

La vidéo de la duchesse, publiée pour la première fois par le magazine américain Essence, a encouragé les diplômés, les exhortant à prendre en compte les moments de lumière et d’humanité qui ont émergé des actions des manifestants pacifiques. Meghan a dit qu’elle souhaitait que les diplômés commencent leur jeune vie dans un monde meilleur.

« Je sais que parfois les gens disent: » Combien de fois devons-nous reconstruire? « », A-t-elle déclaré. «Eh bien, tu sais quoi? Nous allons reconstruire et reconstruire et reconstruire jusqu’à ce qu’il soit reconstruit. Parce que lorsque les fondations sont brisées, nous le sommes aussi. »

Police: un adolescent blessé par balles lors du tournage vidéo du rappeur YFN Lucci

FILE – Dans cette photo d’archive du 20 août 2019, le rappeur YFN Lucci, de son vrai nom Rayshawn Bennett, assiste à la première mondiale de la dernière saison de « Power » de Starz TV à New York. (Photo Evan Agostini / Invision / AP, dossier) ATLANTA (AP) – Un adolescent a été blessé mercredi soir après que des coups de feu se soient déclenchés lors du tournage d’un clip à Atlanta, a annoncé la police de la ville.

Le rappeur YFN Lucci, de son vrai nom Rayshawn Bennett, filmait le clip vidéo dans un complexe d’appartements dans le sud-est de la ville, a déclaré la police d’Atlanta à WGCL-TV.

La police a déclaré que le pouce du garçon de 15 ans avait été effleuré après le tir de 21 balles, dont au moins une avait frappé la Bentley de YFN Lucci. L’adolescent n’a pas été identifié et on ne savait pas immédiatement s’il avait été hospitalisé.

YFN Lucci a quitté le complexe d’appartements sans sa voiture de luxe avant l’arrivée des autorités sur les lieux, a indiqué la police. La police recherche des suspects dans la fusillade.

Le prince Charles manque de serrer sa famille dans les bras du virus

LONDRES (AP) – Le prince Charles dit qu’il a manqué de faire un câlin aux membres de sa famille pendant les longues semaines de confinement en raison de l’épidémie de COVID-19.

Le prince de Galles a également reconnu dans une interview accordée à Sky News jeudi qu’il n’avait pas vu son père, le duc d’Édimbourg depuis de nombreuses semaines. Le prince Philip, qui protège le château de Windsor avec la reine Elizabeth II, devrait célébrer son 99e anniversaire la semaine prochaine.

S’exprimant pratiquement depuis sa maison écossaise de Birkhall, Charles – l’héritier du trône – a été interrogé sur le fait d’être séparé de sa famille.

« Eh bien, c’est terriblement triste, sans parler de ses amis », a-t-il déclaré. «Mais heureusement, au moins vous pouvez leur parler au téléphone et parfois faire ce genre de choses.

« Mais ce n’est pas pareil n’est-ce pas? Vous voulez vraiment faire un câlin aux gens », a-t-il dit.

Charles, qui souffrait lui-même de COVID-19, a déclaré que la contraction du coronavirus le rendait plus déterminé à «pousser et crier et pousser» pour une approche plus verte et pour que la nature revienne au «centre de tout ce que nous faisons».