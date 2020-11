Megan Fox et Brian Austin Green se séparent pour le pire

2020-11-11 15:30:05

Megan Fox et Brian Austin Green ont «pris une tournure pour le pire» depuis leur séparation en mai, Megan étant apparemment «imprévisible».

Le couple séparé – qui s’est séparé en mai – est loin de faire face à leur séparation car Megan serait devenue «imprévisible» envers son mari.

Une source a déclaré à US Weekly: «Megan et Brian ont pris une tournure pour le pire parce que Megan peut être imprévisible et incohérente, ce qui est une grande raison pour laquelle ils se sont séparés en premier lieu. Elle peut être très chaude et froide, difficile à suivre et difficile à gérer.

Cependant, les choses ont été difficiles pour Brian depuis que Megan sort avec le rappeur Machine Gun Kelly.

C’était apparemment « un problème pour Brian, alors ce n’était pas » mais est récemment devenu un sujet « plus sensible ».

Cela vient après que Megan ait critiqué l’acteur de 47 ans pour avoir partagé une photo de leur plus jeune fils sur Instagram dans une publication sur Instagram.

La star de « Transformers » a demandé pourquoi Journey, quatre ans, n’avait pas été coupé du tir et a affirmé que c’était une tactique pour mettre en évidence Brian comme le meilleur parent.

Commentant le message, elle a écrit: «J’ai passé un excellent Halloween avec eux hier, et pourtant je remarque à quel point ils sont absents de mes réseaux sociaux. Je sais que vous aimez vos enfants, mais je ne sais pas pourquoi vous ne pouvez pas arrêter de les utiliser pour posture via Instagram. Vous êtes tellement intoxiquée à nourrir le récit omniprésent que je suis une mère absente, et vous êtes le père éternel et éternellement dévoué de l’année. Vous les avez la moitié du temps.

Elle a ajouté: «Félicitations, vous êtes vraiment un humain remarquable! Pourquoi avez-vous besoin d’Internet pour vous rappeler ce qui devrait être inépuisablement évident dans la façon dont vos enfants vous aiment? »

Brain a retiré la photo originale avant d’en télécharger une nouvelle avec Journey rogné.

