Megan est manquante et l’attrait sans fin du tabou

Si vous envisagez de regarder Megan is Missing, ne le faites pas. J’adore les mystères d’horreur / thriller / meurtre et je peux les regarder très facilement, mais celui-ci que je n’oublierai jamais. Je n’ai même pas pu le finir.

Pour ne pas rater un truc, après que le film a commencé à exploser, le réalisateur Michael Goi s’est joint à la fête, lançant un avertissement: «Ne regardez pas le film au milieu de la nuit. Ne regardez pas le film seul. Et si vous voyez les mots « photo numéro un » apparaître sur votre écran, vous avez environ quatre secondes pour arrêter le film si vous êtes déjà en train de paniquer avant de commencer à voir des choses que vous ne voulez peut-être pas voir . »

N’appuyez pas sur le bouton. Allez-vous appuyer sur le bouton? [If you want to lightly tap the button, there are worse places to start than this reasonable review containing some pretty horrible images, written by extreme cinema critic Zoe Rose Smith].

Megan a disparu est un film retrouvé sur une jeune adolescente populaire Megan (Rachel Quinn) qui disparaît après avoir accepté de rencontrer un mec qu’elle a rencontré en ligne et sa meilleure amie Amy (Amber Perkins) qui tente de la retrouver. Le film présente la mutilation et la torture des filles ainsi qu’une séquence de viol de trois minutes en temps réel. Fondé librement sur des cas réels – il y a des similitudes avec ce cas, par exemple – et considéré comme « éducatif » dans son exposition des dangers d’Internet auxquels sont confrontées les jeunes femmes et filles, le film a été interdit en Nouvelle-Zélande à sa sortie avec le comité de classification le qualifiant de «répréhensible» et critiquant sa sexualisation des jeunes adolescents. Qu’il tente ou non de faire la lumière sur de vrais crimes, le film entre carrément dans la catégorie des films d’exploitation. Et non, ce n’est pas réel.