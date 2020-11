Méga erreur contre Bielefeld? « Il y a des clips Youtube »

Lukas Hradecky a failli coûter au Bayer Leverkusen la victoire contre Arminia Bielefeld (2: 1) avec un étrange insert de slapstick. Le but tardif d’Aleksandar Dragovic (88e) a de nouveau fait rire le gardien de 30 ans après le match.

« Les gens ont le droit de rire un peu. Il y a des clips Youtube et des mèmes », a déclaré Hradecky à Ciel: « L’équipe et Dragovic m’ont aidé. J’aimerai ma bière aujourd’hui. »

Hradecky a provoqué un but contre son camp incroyable à la 47e minute, qui devrait avoir sa place dans chaque examen de la Bundesliga. Peu de temps après la reprise, le défenseur Daley Sinkgraven a effectué une passe arrière inoffensive en direction du Finlandais, qui a enjambé le ballon et l’a poussé au-dessus de sa propre ligne de but avec une touche légère.

Pendant longtemps, les choses avaient bien semblé pour Leverkusen à Bielefeld: Leon Bailey a donné la tête à l’équipe de Peter Bosz à la 27e minute avant que la panne de courant de Hradecky ne bouleverse le match. Dragovic n’a sauvé le gardien que deux minutes avant la fin et a obtenu trois points pour le Werkself.

Après le coup de sifflet final, Hradecky remercia son «sauveur» et le serra chaleureusement dans ses bras. Puis il a joué le buteur gagnant une fois de plus comment son propre but pouvait arriver. Le Bayer Leverkusen occupe désormais la deuxième place après sa cinquième victoire consécutive en Bundesliga, à un point seulement du leader du Bayern Munich.