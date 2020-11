Medvedev revient pour battre Thiem et remporter le titre ATP Finals – Tennis

in

Daniil Medvedev a fait irruption à la tête de la file d’attente des jeunes prétendants alors que le Russe remportait le plus grand titre de sa carrière en battant Dominic Thiem 4-6 7-6 (2) 6-4 dans un point culminant absorbant pour les dernières finales ATP de Londres dimanche.

Thiem était en passe de devenir le premier Autrichien à remporter le titre, après son récent triomphe à l’US Open, mais l’implacable Medvedev a renversé la vapeur pour porter un coup à la nouvelle génération qui s’efforçait de secouer la hiérarchie du tennis.

Il n’y a pas eu de grande célébration car il a tiré un premier service non retournable sur la balle de match pour mettre fin à la ferraille de deux heures et 42 minutes, ce qui a fait tomber le rideau sur 12 années mémorables à l’O2 Arena avant que Turin ne prenne le relais du tournoi.

À juste titre, l’ère londonienne s’est terminée comme elle a commencé avec un vainqueur russe après que Nikolay Davydenko a remporté le titre 2009.

Malheureusement pour un événement qui a attiré 2,8 millions de fans au fil des ans dans l’arène du côté de la Tamise, la finale, une édition vintage, s’est déroulée dans une arène silencieuse à cause de la pandémie COVID-19.

Mais les millions de personnes qui regardent la télévision auront apprécié l’habileté de Medvedev, qui n’est devenu que le quatrième joueur de l’histoire de l’ATP à battre les trois premiers mondiaux lors du même tournoi.

Il rejoint David Nalbandian (Madrid 2007), Novak Djokovic (Montréal 2007) et Boris Becker (Stockholm 1994).

« C’est incroyable », a déclaré Medvedev, qui a gagné 1,56 million de dollars en tant que champion invaincu, aux journalistes. «J’ai battu Novak (dans le groupe), Rafa en demi-finale et Dominic, les meilleurs joueurs de tennis en ce moment. Cela montre de quoi je suis capable.

JEU IMAGINATIF

Le jeu imaginatif de Medvedev, un mélange de puissance de marteau, d’angles rusés et de service illisible, s’est avéré au-delà de Djokovic en phase de groupes, puis de Rafael Nadal, deuxième classé en demi-finale de samedi.

Thiem, 27 ans, semblait l’avoir maîtrisé mais a finalement été dépassé.

« Je pense que Dominic était un peu fatigué dans le troisième set et le fatiguer dans un match à trois sets est difficile », a déclaré Medvedev.

Son triomphe est venu un an après trois défaites répréhensibles à ses débuts. Le seul autre acteur à avoir réalisé un revirement aussi radical est Djokovic en 2008.

Après une séquence aussi chaude, y compris la réclamation du Paris Masters de ce mois-ci, le Moscovite devait faire un plongeon et il est arrivé dans le premier set alors qu’il jetait une avance de 40-0 au service à 2-2, offrant à Thiem une pause avec un double- faute.

Cela s’est avéré suffisant pour Thiem d’empocher le premier set et il est allé pour la mise à mort rapide dans le second alors que le service et le coup droit de Medvedev étaient généralement solides.

MENACER LE MEDVEDEV

Le Russe a bien résisté, sauvant des points de rupture à 2-2 et 3-3, et a commencé à paraître menaçant à l’arrivée du tie-break.

Thiem menait 2-0 mais Medvedev a décroché sept points d’affilée pour s’assurer que les adieux de Londres iraient jusqu’au bout.

Thiem, qui avait également battu Nadal et Djokovic cette semaine, avait passé deux heures de plus sur le court que Medvedev pour atteindre la finale et son jeu soyeux a commencé à s’effilocher.

Medvedev l’a traqué avec sa puissance et sa précision et le Russe a assuré la pause vitale du service à 2-2 avec une approche furtive et une volée gagnante.

Thiem a creusé mais le numéro quatre mondial Medvedev n’a jamais eu l’air de laisser filer son avance alors qu’il devenait le cinquième vainqueur consécutif du titre pour la première fois.

Les pairs de Medvedev, Alexander Zverev, 23 ans, et Stefanos Tsitsipas, 22 ans, ont remporté les deux derniers titres ici, mais aucun d’entre eux n’a remporté un Grand Chelem.

Medvedev entrera en 2021 comme l’homme le plus susceptible de faire cette percée pour la prochaine génération très médiatisée.

«Pour le tennis, des moments passionnants arrivent», a déclaré Thiem à propos de la nouvelle avant-garde. «Super important pour le sport en général.»

(Reportage de Martyn Herman; Édité par Toby Davis / Ken Ferris / Paul Simao)

