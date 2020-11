Medvedev remporte sa première victoire aux finales de l’ATP, Djokovic passe ensuite – Tennis

in

Les débuts de Daniil Medvedev en finale de l’ATP l’année dernière se sont avérés être une expérience rébarbative car il a subi trois défaites, mais lundi, le Russe a fait sa marque avec une première victoire contre le champion 2018 Alexander Zverev.

La victoire 6-3 6-4 du joueur de 24 ans l’a placé en tête du groupe de Tokyo aux côtés du numéro un mondial Novak Djokovic, qui a organisé une masterclass pour battre le débutant Diego Schwartzman 6-3 6-2.

Medvedev affrontera Djokovic mercredi et se réjouira du fait que le Serbe a également perdu ses trois matches de groupe lors de ses débuts en 2007 mais est revenu un an plus tard pour battre Nikolay Davydenko pour remporter le titre à Shanghai.

Djokovic a remporté quatre autres titres depuis le déménagement de l’événement à Londres en 2009 et, à en juger par la façon dont il a bien enclenché lundi, prendra un certain temps alors qu’il enchérit pour égaler les six de Roger Federer.

Medvedev ne manquera cependant pas de confiance après une superbe démonstration contre Zverev qui a de nouveau eu du mal à contrôler ses gremlins au service.

« En fait, je ne savais pas qu’il (Djokovic) avait une fiche de 0-3 lors de sa première apparition », a déclaré aux journalistes Medvedev, qui a également battu Zverev pour remporter le Paris Masters de ce mois-ci.

«J’ai également vu aujourd’hui qu’il a remporté 12 matchs d’ouverture consécutifs (de groupe) lors de la finale de l’ATP, alors j’espère pouvoir faire de même.

«J’aime jouer contre Novak et j’ai hâte d’y être.»

Les matchs d’ouverture contre Zverev étaient curieux.

Medvedev a offert à son premier match de service une double faute, puis Zverev a servi trois doubles fautes successives pour rendre la pause. Medvedev, qui a d’abord eu du mal avec son coup droit, a ensuite survécu à une balle de break dans le troisième match, remportant un rallye brutal avec une couverture de terrain incroyable.

Zverev a fait des heures supplémentaires en essayant de rester au niveau à 2-3, seulement pour rejeter le match avec des doubles fautes consécutives.

A partir de là, Medvedev était trop solide, prenant le premier set avec un as et cassant dans le septième match du deuxième set alors que Zverev hésitait à nouveau.

Medvedev, l’un des penseurs les plus aiguisés sur un court de tennis, a lancé un service sous les aisselles à 4-3, 30-30 mais a servi de manière plus conventionnelle à 5-4 pour sceller la victoire.

« Depuis le redémarrage, c’était l’un de mes pires matchs », a déclaré aux journalistes Zverev, qui devra battre Schwartzman mercredi pour rester dans la chasse.

«Ce n’était pas assez bon pour battre un joueur du top 10 aujourd’hui. Si je joue comme aujourd’hui, je ne gagnerai aucun match cette semaine.

Tout comme son compatriote débutant Andrey Rublev a été facilement envoyé par Rafa Nadal dimanche, Schwartzman était impuissant à arrêter Djokovic sur un terrain qui aurait pu être fait pour son match.

Djokovic a abandonné son service très tôt à l’O2 Arena pratiquement vide, où il a reçu dimanche le prix numéro un de fin d’année de l’ATP pour une sixième fois record.

Mais à partir de ce moment, il était immaculé.

Il s’est cassé immédiatement puis a de nouveau bondi lorsque Schwartzman a servi à 3-4, surpassant son adversaire avant de frapper un vainqueur du coup droit dans le coin.

En l’absence de fans dans l’arène des 18000 personnes pour se rallier à la cause des outsiders argentins, le numéro neuf mondial Schwartzman n’a jamais semblé capable de prolonger le concours.

Djokovic a assuré deux pauses dans le deuxième set et a remporté la victoire avec un minimum de tracas.

Partager : Tweet