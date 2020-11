Medvedev et Thiem se préparent au tennis pour une intrigante 2021 – Tennis

Personne ne pense qu’il est temps d’écarter Novak Djokovic ou Rafael Nadal – ou même Roger Federer – pour l’instant. Eh bien, ils ne devraient pas, de toute façon.

Pourtant, les finales ATP de fin de saison ont préparé le terrain pour une intrigante 2021 dans le tennis masculin avec l’émergence de Daniil Medvedev et l’excellence continue de Dominic Thiem, une paire de 20 ans qui semblent prêts à continuer leurs ascensions au sommet du sport.

Ils font partie d’un groupe d’hommes prometteurs qui comprend également Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev et Andrey Rublev, qui montrent tous des signes qu’ils sont réels et prêts à passer aux prochaines étapes. Cela donne à chacun matière à réflexion jusqu’à ce que l’action reprenne en Australie en janvier, si la pandémie de coronavirus le permet.

«Nous avons prouvé que nous pouvons jouer avec les légendes, que nous pouvons aussi les battre, que nous pouvons également gagner les plus grands tournois», a déclaré Thiem, dont le titre à l’US Open en septembre lui a valu son premier trophée du Grand Chelem.

« Les prochaines années, les Big Three joueront toujours pour chaque grand titre, mais je suppose qu’il y aura encore un moment où ces gars prendront leur retraite – je ne sais pas, dans trois, quatre, cinq ans », a déclaré Thiem . «Et puis, je suppose, nous serons les favoris pour tous les grands titres. Pour le tennis, des moments passionnants s’annoncent. » Il a déclaré ce dimanche soir à Londres après avoir perdu contre Medvedev 4-6, 7-6 (2), 6-4 lors de la finale de l’ATP lors du dernier match de tournée de l’année.

Ils ont atteint le match de championnat avec des victoires émouvantes en demi-finale en trois sets qui semblaient un peu impressionnantes: le n ° 3 Thiem a éliminé le n ° 1 Djokovic et le n ° 4 Medvedev a éliminé le n ° 2 Nadal.

«Un accomplissement incroyable pour une nouvelle génération», a appelé Medvedev.

«C’est super pour le tennis. Nous commençons à … (faire) nos marques », a déclaré Medvedev, qui a également battu Djokovic dans la partie du tournoi à la ronde du tournoi et est devenu le premier homme en 50 ans d’histoire de la finale de l’ATP à vaincre chacune des joueurs classés 1 à 3 lors de l’événement.

L’Autrichien Thiem, 27 ans, a participé à quatre finales du Grand Chelem – perdant deux fois contre Nadal à l’Open de France, une fois contre Djokovic à l’Open d’Australie – et est maintenant deux fois finaliste aux finales ATP (Tsitsipas l’a battu en 2019). Le puissant jeu de base de Thiem est formidable, mais il doit ajouter de la variété et de l’adaptabilité en milieu de match.

Le Russe Medvedev, 24 ans, était le finaliste de Nadal à l’US Open 2019 et a perdu contre Thiem en demi-finale cette année. Sa capacité à se frayer un chemin à travers un match pourrait être inégalée – il a changé de tactique pour transformer ses matchs contre Nadal et Thiem à Londres – et son succès sur un court dur est indéniable, mais pour vraiment atteindre l’échelon supérieur et y rester, il le fera. veulent s’améliorer sur terre battue (0-4 à Roland-Garros) et sur herbe (jamais passé le troisième tour à Wimbledon).

Le Grec Tsitsipas, l’Allemand Zverev (qui a récemment nié les allégations de violence domestique faites par une ancienne petite amie) et le Russe Rublev ont tous moins de 24 ans et sont classés dans le Top 10.

Aucun n’a remporté de majeur, bien que Zverev soit venu assez près, détenant une avance de deux sets avant de permettre à Thiem de revenir en finale de l’US Open.

Il serait imprudent de croire que Djokovic, 33 ans, et Nadal, 34 ans, ne peuvent pas ajouter à leurs totaux du Grand Chelem; même Federer, 39 ans, ne devrait pas être écarté après avoir raté la majeure partie de l’année suite à deux opérations au genou droit.

Ils se sont combinés pour remporter 53 des 62 derniers championnats majeurs et 57 en tout: 20 chacun pour Federer et Nadal, 17 pour Djokovic.

Et en 2020, ils en ont remporté deux sur trois (Wimbledon a été annulé en raison de l’épidémie de COVID-19).

Mais après des années de domination, ils pourraient enfin avoir une concurrence digne.

«Roger, Rafa, (Novak), et aussi Andy (Murray) – ils ont tellement fait pour le sport. Ils ont amené tellement de gens au tennis. Tant de nouveaux fans de tennis. … Il va y avoir un moment où ils ne seront plus là », a déclaré Thiem. «Ensuite, il sera si important de garder tous les fans de tennis, de les garder avec ce grand sport. Et je pense que c’est notre défi.