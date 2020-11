MediaTek Dimensity 700 annoncé: les téléphones bon marché reçoivent plus d’amour 5G

Crédit: Fourni par MediaTek

MediaTek a annoncé le processeur Dimensity 700 5G.

Le nouveau chipset devrait cibler les téléphones 5G à petit budget.

La société a également annoncé deux nouveaux chipsets Chromebook.

MediaTek a livré une multitude de chipsets 5G en 2020, y compris un processeur Dimensity 720 économique utilisé dans une variété de téléphones 5G à petit budget. La société ne s’arrête pas là non plus, car elle vient d’annoncer le SoC Dimensity 700.

Tout comme le processeur précédent, le MediaTek Dimensity 700 est construit sur un processus 7 nm et sert une conception octa-core. Plus précisément, vous regardez deux couleurs de processeur Cortex-A76 cadencées à 2,2 GHz et six couleurs Cortex-A55.

Le nouveau chipset est également équipé du GPU Mali-G57 MC2 d’Arm, ce qui suggère des performances graphiques modestes. En fait, cela semble être le même GPU et le même nombre de cœurs que le processeur Helio G80 à petit budget de l’entreprise.

La société vante également des vitesses de liaison descendante 5G allant jusqu’à 2,77 Gbps et une agrégation de porteuses 2CC via le modem 5G intégré ainsi que sa suite technologique UltraSave pour une efficacité améliorée. De plus, le Dimensity 700 prend également en charge la double carte SIM 5G, vous permettant d’utiliser deux réseaux 5G sur un même téléphone.

Lis: Téléphones Dual SIM 5G – Quel est le problème avec la technologie 5G + 5G?

MediaTek vante également plusieurs fonctionnalités de caméra, y compris la prise en charge d’une seule caméra 48MP ou 64MP avec les fonctionnalités «AI-bokeh, AI-color et AI-beauty», et la réduction du bruit multi-images. D’autres caractéristiques remarquables incluent la prise en charge du taux de rafraîchissement de 90 Hz, la prise en charge FHD +, la prise en charge LPDDR4X (pas de LPDDR5 ici) et la prise en charge de plusieurs assistants vocaux.

Dans l’ensemble, cela ressemble définitivement à une variante Dimensity 720 plutôt qu’à un tout nouveau design, avec une double SIM 5G et une vitesse d’horloge du processeur légèrement plus élevée étant apparemment les seules mises à niveau majeures.

MediaTek a confirmé que les premiers téléphones dotés du nouveau chipset seront lancés au premier trimestre 2021. Le fabricant de puces a également suggéré que les téléphones dotés du chipset pourraient être vendus à 250 $ et moins.

La société a également annoncé un suivi de la série Dimensity 1000, notant que ce chipset sera révélé plus tard cette année. MediaTek a également confirmé qu’il proposerait le processeur Cortex-A78, une vitesse d’horloge de 3 GHz et un processus de fabrication de 6 nm.

De nouvelles puces Chromebook aussi

Ce n’était pas la seule annonce que MediaTek devait partager non plus, car il annonçait également deux nouvelles puces Chromebook. Le MT8195 est clairement le processeur le plus impressionnant et permet une mise à niveau massive des puces comme le MT8183 vu dans les Chromebooks récents comme le Lenovo Chromebook Duet.

Le MT8195 est construit sur un processus 6 nm et est équipé d’un processeur octa-core, avec quatre nouvelles couleurs de processeur Cortex-A78 et quatre couleurs Cortex-A55. Cela contraste fortement avec l’ancien MT8183 de la société, qui offrait quatre couleurs vieillissantes Cortex-A73 et quatre couleurs Cortex-A53.

Vous pouvez également vous attendre au GPU Mali G57 MP5, au silicium d’apprentissage automatique APU 3.0 (avec quatre TOPS de performances), à la prise en charge du codec AV1 et à la capacité de sortie sur trois écrans simultanés.

Pendant ce temps, le MT8192 7 nm n’est pas aussi à la pointe du progrès que le MT8195, mais arbore toujours un design octa-core (4x Cortex-A76 et 4x Cortex-A55), des graphiques Mali-G57 MP5 et APU 2.0 silicium (2.4 TOPS) . D’autres caractéristiques notables incluent la prise en charge de l’affichage WQHD à 60 Hz, la prise en charge FHD + à 120 Hz et la possibilité de sortir simultanément sur deux écrans.

Les Chromebooks équipés du MT8192 arriveront au deuxième trimestre 2021, note MediaTek. Pendant ce temps, la firme taïwanaise affirme que les appareils alimentés par le MT8195 seront disponibles «plus tard».

Suivant: Tout ce que vous devez savoir sur les processeurs MediaTek