MediaTek annonce Dimensity 700 pour les smartphones et deux puces pour les Chromebooks

Le fabricant de puces taïwanais MediaTek a enlevé les enveloppes de son nouveau smartphone en silicone, le Dimensity 700, et deux chipsets destinés aux Chromebooks.

Le Dimensity 700 est basé sur le processus 7 nm et il est livré avec un Modem 5G. Il comprend l’agrégation de porteuses 5G (2CC 5G-CA) et la double carte SIM 5G, et la société affirme également qu’elle est « incroyablement économe en énergie », grâce à la technologie exclusive UltraSave.

Le SoC dispose d’un processeur octa-core avec deux cœurs Arm Cortex-A76 cadencés à 2,2 GHz et six cœurs Cortex-A55 fonctionnant à 2 GHz.

Il prend en charge 12 Go de RAM LPDDR4X jusqu’à 2133 MHz et le stockage à 2 voies UFS 2.2 pour le streaming de données de 1 Go / s, et comprend également la connectivité Bluetooth 5.1 et Wi-Fi 5.

Pour les graphiques, il dispose du GPU Arm Mali-G57 MC2. La puce peut gérer des écrans 90Hz avec une résolution maximale de 2520 x 1080 pixels.

Sur le devant de la caméra, la puce peut gérer un capteur principal 48MP ou 64MP, ou une configuration double 16MP + 16MP, et elle offre une prise en charge de diverses fonctionnalités basées sur l’IA et basées sur le matériel telles que le bokeh, la réduction du bruit et la détection faciale. .

Le déploiement commercial commencera probablement au prochain trimestre et la puce sera principalement utilisée par les smartphones grand public.

Chipsets Chromebook MT8192 et MT8195

Le MT8192 a été fabriqué en utilisant la technologie de fabrication 7 nm et il dispose d’un processeur octa-core avec quatre cœurs Cortex-A76 et quatre Arm Cortex-A55. Les deux puces intègrent le GPU Mali G57 pour les visuels.

Le MT8192 est destiné aux ordinateurs portables grand public, et les Chromebooks qui en sont équipés devraient atterrir au deuxième trimestre 2021.

Le MT8195, quant à lui, est une puce de 6 nm et dispose d’un processeur octa-core avec quatre cœurs Arm Cortex-A78 et quatre cœurs Cortex-A55. Cette puce est destinée aux Chromebooks, tablettes et écrans intelligents haut de gamme.