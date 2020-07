Mediaset rectifie par ordonnance du juge ses accusations contre Atresmedia dans l’affaire Carlota Prado

Le 29 novembre, « Tout est un mensonge » a publié un rapport dans lequel il désignait directement Atresmedia comme l’un des responsables d’une « campagne de diffamation »« que Mediaset a affirmé souffrir après avoir découvert les détails du cas présumé d’abus sexuel de Carlota Prado dans » Big Brother « en 2017. Maintenant, le juge de la justice a contraint Mediaset à rectifier.

Javier Gómez, présentateur de «Tout est un mensonge», le 3 juillet

Le tribunal de première instance nº 74 de Madrid a condamné Mediaset à rectifier à l’écran et sur le web, en plus de payer les frais du procès. Vendredi 3 juillet dernier, Javier Gómez était chargé de transmettre l’amendement au programme Cuatro. « Nous procédons à une rectification des informations que nous avons diffusées dans notre programme le 29 novembre. Atresmedia déclare qu’elle n’a pas participé à la campagne de diffamation contre Mediaset en relation avec la commission présumée d’abus sexuels dans une édition antérieure de ‘Big Brother« », a déclaré le présentateur.

Le rapport de la controverse

Marta Flich était la présentatrice du 29 novembre, lorsqu’elle a cédé la place au rapport affirmant qu’ils connaissaient « de nouvelles données d’une campagne de diffamation que la version VIP de » Big Brother « et de Mediaset Espagne souffrent en raison d’événements survenus il y a deux ans dans le version anonyme de la réalité. » Flich a rappelé que « ces faits sont en attente de clarification avec la justice » et que « ce sont des faits qui n’ont rien à voir avec l’édition de célébrités qui est actuellement diffusée », précisant que « cette émission et cette chaîne et ce producteur et moi-même sont totalement contre tout type de harcèlement ou d’abus sexuels. «

Marta Flich, chargée de faire place au rapport

Le présentateur a souligné un titre dans El Confidencial, qui parlait des « 24 marques sur lesquelles ‘GH VIP 7’ est détenu après le boycott de l’affaire Carlota ». Flich a regretté que cela ait été signalé « directement aux marques qui faisaient de la publicité librement, ils ont montré à l’annonceur qu’il le stigmatisait ». L’article montrait les 24 marques qui ont décidé de suivre « GH VIP », diffusé à l’époque, après les adieux de près de 40 annonceurs. « Cela met ces marques sur une liste noire, typique des temps passés. Une faute professionnelle qui viole la liberté des marques de rendre leurs produits accessibles à leur public », a déclaré le morceau du programme de La Fábrica. Plus tard, il a ajouté: « On découvre qui est derrière la campagne de diffamation contre » Big Brother « . Et précisément dans la direction d’El Confidencial est l’une des clés. »

Mediaset Espagne a également publié une déclaration dénonçant « une campagne dénigrante contre » Big Brother « », sur la base « actions déloyales alimentées de manière injuste depuis les espaces et les programmes d’information d’Antena 3, LaSexta, Onda Cero et certains de ses portails verticaux, auxquels le journal La Razón s’associe également, avec lesquels le groupe d’édition partage un actionnaire « , a-t-il souligné en pointant Grupo Planeta.