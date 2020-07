Mediaset España annule ‘¡Toma salami!’

Les différents groupes de communication conçoivent déjà les grilles de leurs canaux respectifs de la télévision pour la prochaine saison et c’est donc maintenant le temps des renouvellements mais aussi de la fin de certaines productions télévisuelles. C’est précisément ce qui s’est passé à Mediaset en Espagne et c’est seulement quelques jours après avoir donné le feu vert à la nouvelle saison de «Femmes et hommes et vice versa» à Cuatro a également décidé d’annuler un autre de ses formats quotidiens.

‘Prenez le salami!’ Logo

Comme il a pu en apprendre exclusivement sur FormulaTV, Mediaset Espagne a décidé d’annuler le ¡Toma salami!, qui diffusait jusqu’à présent Telecinco quotidiennement, juste avant «Informativos Telecinco Matinal». L’espace qui faisait partie de la grille de la chaîne thématique FDF, où il a été diffusé à l’origine, et après avoir été diffusé également dans la fente de fin de soirée sur le réseau principal du groupe, fait désormais ses adieux pour toujours. Les responsables de Mediaset Espagne ont communiqué la nouvelle à l’équipe cette semaine et il a été Ce mercredi 8 juillet, lorsque les membres du même ont clôturé la production du dernier opusvoir l’histoire de l’espace.

Il est prévisible qu’une fois toutes les livraisons effectuées jusqu’à présent émises, Mediaset opte pour un remplacement quotidien du même et c’est que, étant donné que nous sommes confrontés à un programme de zapping intemporel, il n’y a aucun problème à continuer de rééditer les livraisons sans danger de leur expiration. De cette façon, il semble peu probable qu’en dépit de l’annulation et après le licenciement de toute l’équipe qui compose l’espace, «Prenez du salami! avec Javier Capitán en face disparaissent de la grille des chaînes de Mediaset Espagne, au moins à court terme.

Crise des productions mandarines

La fin de « Take Salami! » ajoute à une crise interne vécue chez Mandarina Productions, ce qui pourrait même entraîner sa disparition totale. Comme expliqué dans ECD, l’usine à laquelle Mediaset Espagne participe pourrait prendre fin très prochainement, et il semble que son service des ressources humaines met fin à la relation contractuelle avec tous ses membres. parmi lesquels se trouvent ses managers, qui semblent chercher une nouvelle brèche sur la scène audiovisuelle nationale. Cela signifie des discussions sur une fermeture complète de l’entreprise, bien que pour l’instant la grande question qui se pose est de savoir ce qui arrivera à «Viajeros Cuatro». L’espace continue d’être diffusé aujourd’hui et ses livraisons sont en cours de production. Son destin marque peut-être le résultat (ou non) de ce qui a sans aucun doute été l’un des producteurs les plus importants de Mediaset Espagne.