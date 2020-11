Mécanique populaire

Pourquoi la Terre vibre-t-elle toutes les 26 secondes et pourquoi les scientifiques ne peuvent-ils pas l’expliquer après 60 ans? C’est une énigme enveloppée dans un mouvement mystérieux périodiquement prévisible. Cela pourrait être un phénomène harmonique, un gazouillis sismique régulier provoqué par l’énergie du soleil ou une balise attirant les scientifiques vers sa source pour commencer une chasse au trésor. Au début des années 1960, un géologue du nom de Jack Oliver a documenté pour la première fois l’impulsion, également connue sous le nom de «microséisme», selon Discover. Oliver, qui travaillait à l’époque à l’observatoire géologique Lamont-Doherty de l’Université Columbia, a entendu le bruit, mais n’avait pas les instruments avancés dont les sismologues disposent maintenant. Depuis lors, les scientifiques ont passé beaucoup de temps à écouter le pouls et même à découvrir d’où il venait: «une partie du golfe de Guinée appelée la baie de Bonny», explique Discover. Certains chercheurs pensent que le pouls a une sorte de cause prosaïque. Sous les océans du monde, le plateau continental agit comme une gigantesque déferlante – c’est la limite au large, par exemple, de la masse continentale nord-américaine où la partie la plus haute de la plaque tombe finalement dans la profonde plaine abyssale. Les scientifiques ont émis l’hypothèse que lorsque les vagues frappent cet endroit spécifique sur le plateau continental dans le golfe de Guinée, cette impulsion régulière est produite. Si cela semble improbable, considérez toutes les différentes formes de batterie, des timbales à la grosse caisse en passant par les bongos que vous frappez avec vos mains. Il n’est pas impossible qu’une seule forme de «tambour» du plateau continental crée le coup d’harmonique idéal pour secouer la Terre. Si c’est vrai, nous avons probablement de la chance que ce ne soit qu’un seul. Mais d’autres chercheurs pensent que la cause est un volcan qui est également très proche du point critique: «C’est parce que le point d’origine de l’impulsion est étrangement proche d’un volcan sur l’île de São Tomé dans la baie de Bonny», explique Discover. Et il existe un microséisme volcanique similaire qui est déjà bien documenté au Japon. Il semble que des tas de nouvelles recherches scientifiques émergent chaque jour, mais l’impulsion mystérieuse est un bon rappel qu’il reste tant à découvrir. Les scientifiques ont étudié le pouls et débattent de son origine, mais il n’a tout simplement pas atteint un point de basculement intéressant à résoudre. Discover explique que les chercheurs ont probablement plutôt étudié des événements sismiques de priorité plus élevée, ce qui est logique. Cette année, par exemple, les sismologues ont une occasion importante d’étudier une Terre beaucoup plus calme pendant la quarantaine mondiale. Cela pourrait signifier qu’ils redoublent tous d’efforts sur des sujets hautement prioritaires, ou cela pourrait signifier que le bon auditeur au bon moment pourrait enfin comprendre le bip de 26 secondes une fois pour toutes. Dans un monde parfait, nous pourrions avoir les deux. Cet article a été écrit par Caroline Delbert et publié dans Popular Mechanics le 30 octobre 2020. Photo: Pixabay

