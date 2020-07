Mécanique populaire

Les diamants sont largement considérés comme l’un des matériaux naturels les plus durs connus de l’homme. Une équipe de chercheurs de l’Université de Durham et de l’Institut Fraunhofer a créé un nouveau type de métal si dur qu’il pourrait rivaliser avec celui des diamants. Le nouveau métal synthétique, baptisé «Proteus», s’inspire à l’origine des coquillages. Le matériau est composé de sphères en céramique suspendues à l’intérieur d’une structure flexible en aluminium. Bien que cette combinaison ne le rende dense qu’environ 15% par rapport à l’acier, le métal synthétique est capable de résister à la coupe avec des meuleuses d’angle, des perceuses électriques ou des coupeuses à jet d’eau. Comme le montre la vidéo ci-dessous, malgré l’utilisation d’une meuleuse d’angle et une force excessive pour essayer d’endommager le matériau, rien ne se passe. En effet, plutôt que d’être simplement une surface dure capable de résister à une pression externe, Proteus retourne la force du mécanisme de coupe sur lui-même. Il est capable de le faire car les sphères céramiques intégrées dans le matériau créent des vibrations qui perturbent la force externe. Une autre raison pour laquelle Proteus est capable de résister si bien à la pression externe est que lorsque le matériau est coupé ou endommagé, les sphères en céramique se cassent en fragments encore plus petits qui sont encore plus durs, ce qui agit comme un papier de verre très dur. «Les céramiques intégrées dans ce matériau flexible sont également constituées de très fines particules qui rigidifient et résistent à la meuleuse d’angle ou à la perceuse lorsque vous coupez à grande vitesse de la même manière qu’un sac de sable résiste et arrête une balle à grande vitesse. Ce matériau pourrait avoir de nombreuses applications utiles et passionnantes dans les industries de la sécurité et de la sûreté. En fait, nous n’avons connaissance d’aucun autre matériau non coupable fabriqué à ce jour », a déclaré l’auteur principal Stefan Szyniszewski, professeur adjoint de mécanique appliquée, au département d’ingénierie de Durham. Les chercheurs espèrent que le nouveau métal synthétique pourrait être utilisé pour une variété d’applications, y compris les barrières et les portes de sécurité pour les équipements de protection tels que les semelles de chaussures et les coudières. Le seul matériau comparable à Proteus dans le monde naturel est le diamant, dit Anderson. Cependant, Proteus est beaucoup plus léger et moins cher que les diamants, ce qui en fait une bien meilleure alternative. Jetez un œil à Proteus en action ci-dessous: Image: Capture d’écran

Mécanique populaire n°73 - Collectif - Livre Sciences - Occasion - Etat Acceptable - Dos très abîmé, 4e manquante - Mécanique populaire - 1952 - Revue - Société coopérative d\'insertion à but non lucratif.

mécanique populaire Le bricoleur n° 16

Karl Krüger Presse à fruits et baies en fonte grise + goulot de remplissage gratuit