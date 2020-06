Mécanique populaire

Les innovations technologiques et scientifiques ont changé et continuent de changer le monde. Bien que toutes les personnes aient été touchées en conséquence, il y a quelques inventions et jalons qui ont changé le monde pour les femmes. Voici quelques-unes des inventions qui ont changé la vie des femmes et, par conséquent, la société pour toujours.

La pilule contraceptive

Aujourd’hui, de nombreuses femmes utilisent une sorte de contraception, ce qui leur permet de décider quand elles veulent des enfants. Il n’y a pas si longtemps, aux alentours des années 50, les femmes tombées enceintes n’avaient d’autre choix que de continuer la naissance ou de subir des avortements illégaux et dangereux. Ces deux décisions ont rendu plus difficile pour les femmes de participer au marché du travail, de bâtir une carrière ou de contrôler le nombre d’enfants dont elles doivent s’occuper.

Le contrôle des naissances a été approuvé par la FDA dans les années 1960 et n’a été distribué qu’aux femmes mariées. Même le restreindre à ce groupe a eu des impacts majeurs puisque ces femmes pouvaient choisir d’avoir moins d’enfants. Dans le passé, elles comptaient sur des options axées sur les hommes et si leur mari refusait, elles n’avaient pas leur mot à dire. Le fait d’avoir moins d’enfants ou de retarder la création d’une famille a également contribué à l’essor des femmes sur le lieu de travail, car elles n’avaient pas besoin d’être à la maison pour s’occuper des enfants.

La machine à laver

Cela peut sembler être un stéréotype, mais la réalité est que les femmes ont été affectées à des tâches ménagères pendant une grande partie de l’histoire. Une tâche vraiment onéreuse consistait à se laver avec un mangle dans une grande baignoire, certains ménages prenant des semaines juste pour nettoyer les articles nécessaires. Les appareils permettant d’économiser de la main-d’œuvre ont libéré du temps, ce qui a permis aux femmes d’effectuer d’autres tâches telles que rejoindre le marché du travail ou suivre des études.

Les machines à laver ont été inventées pour la première fois dans les années 1800 en France. Au départ, ils n’étaient que quelque chose que les riches pouvaient se permettre, mais à mesure que la technologie s’améliorait et que la fabrication devenait moins chère, plus de gens pouvaient se permettre ces gros gains de temps.

Forceps

Bien que d’importantes améliorations aient été apportées, l’accouchement est toujours une cause importante de décès dans le monde. Bien qu’il existe de nombreuses inventions qui ont amélioré la mortalité maternelle, les forceps ont aidé à résoudre le problème très courant des bébés qui ne traversent pas correctement le canal génital. Inventée au XVIe siècle par les huguenots français, la pince n’est devenue populaire qu’aux XVIIIe et XIXe siècles, selon Bustle. Les pinces sont de forme incurvée et s’adaptent autour de la tête du bébé. Le médecin tire doucement à chaque contraction pour aider le bébé à passer par le canal de naissance. Auparavant, les bébés qui étaient coincés souffraient d’un manque d’oxygène et les mères qui travaillaient longuement mouraient des suites d’une infection.

Tampons et tampons

Les femmes ont toujours eu des règles, mais dans le passé, les gérer chaque mois n’était pas aussi facile qu’aujourd’hui. Des articles comme la laine, la mousse, la peau d’animal et les vieux chiffons étaient utilisés, ce qui était insalubre et rendait difficile la tâche quotidienne. Les infirmières en France sont réputées avoir créé la première serviette hygiénique jetable qui a été utilisée pour arrêter les saignements excessifs chez les soldats. Ce n’est qu’à la fin du XIXe siècle que le pd jetable est devenu plus accessible, mais toujours uniquement pour ceux qui ont de l’argent pour eux. Les tampons, ou variations sur le concept, ont été notés à travers l’histoire, mais le tampon tel que nous le connaissons aujourd’hui n’est apparu qu’au XXe siècle.

Ces produits ont libéré les femmes des confins de leur maison pendant leurs règles et leur ont donné des moyens discrets, efficaces et plus hygiéniques de les gérer. Ce problème n’est cependant pas entièrement résolu, ceux qui n’ont pas régulièrement accès à l’école manquent ou ne peuvent pas travailler. Mais dans l’ensemble, l’amélioration des produits menstruels a permis aux femmes de rattraper leurs homologues masculins de manière sûre et facile en allant à l’école et en rejoignant la population active.

Sésariennes

La césarienne a toujours été attribuée à Jules César, après Pline l’Ancien a suggéré qu’il a été nommé d’après un ancêtre né par cette méthode. Cependant, les césariennes telles que nous les connaissons aujourd’hui, où la mère survit à la chirurgie, ont été enregistrées pour la première fois dans les années 1580 à Siegersausen, en Suisse. Au fil du temps, les méthodes pour assurer la sécurité des césariennes se sont améliorées jusqu’à ce que les césariennes ne soient plus mortelles avec des saignements, des coutures appropriées et des anesthésiques appropriés correctement administrés. L’option d’une césarienne a amélioré la mortalité maternelle et infantile et a donné aux femmes plus d’options en ce qui concerne la façon dont elles veulent accoucher.

