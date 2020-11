Mécanique populaire

Les atomes sont vraiment petits. Si petit, en fait, qu’il est impossible d’en voir un à l’œil nu, même avec le plus puissant des microscopes. Au moins, c’était vrai. Maintenant, une photographie montre un seul atome flottant dans un champ électrique, et il est suffisamment grand pour être vu sans aucun microscope. La photo, prise par David Nadlinger et intitulée Single Atom In An Ion Trap, est la gagnante du concours de photographie scientifique du Conseil de recherche en génie et en sciences physiques. La photo représente un seul atome de strontium, noyé dans un champ électrique puissant, soufflé par des lasers qui le font émettre de la lumière. Même si l’atome est visible, ce n’est toujours pas facile à voir. Si vous regardez de très près au centre de la photo, vous verrez un léger point bleu. C’est l’atome de strontium, éclairé par un laser bleu-violet. Photo: David Nadlinger / Université d’Oxford Cet appareil particulier utilise du strontium en raison de sa taille: le strontium a 38 protons et le diamètre d’un atome de strontium est de quelques millionièmes de millimètre. Normalement, ce serait encore beaucoup trop petit pour être vu, mais cette configuration utilise une astuce intelligente pour rendre l’atome beaucoup plus lumineux. L’atome de strontium sur la photo est frappé par un laser de haute puissance, ce qui fait que les électrons en orbite autour de l’atome de strontium deviennent plus énergiques. Parfois, ces électrons sous tension émettent de la lumière. Avec suffisamment d’électrons sous tension dégageant suffisamment de lumière, il est possible pour une caméra ordinaire d’imaginer l’atome. Pourtant, cela ne signifie pas que vous pourrez voir l’atome à l’œil nu. Cette image est une photo à longue exposition, ce qui signifie que même avec toute cette lumière laser, elle est encore trop faible pour être captée sans équipement. Mais étant donné à quel point les atomes sont incroyablement minuscules, regarder cette photo est probablement la plus proche que vous obtiendrez. Cet article a été écrit par Avery Thompson et publié dans Popular Mechanics le 16 novembre 2020. Photo: David Nadlinger / Université d’Oxford

