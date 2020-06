MCU: Linda Cardellini présente un film du POV de la famille des super-héros

Linda Cardellini sait ce que ça fait de faire partie d’une franchise avec une implication dans le live-action Scooby Doo films et son petit rôle dans l’univers cinématographique Marvel en tant que Laura Barton, l’épouse de Clint Barton / Hawkeye (Jeremy Renner). Tout en faisant la promotion de la deuxième saison de sa série Netflix Mort pour moi, l’actrice a parlé à Collider de son expérience MCU et d’un sujet rarement exploré: comment les familles de super-héros gèrent le stress de leurs proches essayant de sauver le monde. Cardellini a fait ses débuts MCU en Avengers: l’ère d’Ultron (2015), et son autre apparition était dans Avengers: Fin de partie (2019). « Je veux dire, vous savez, c’était une de ces choses où j’ai été en quelque sorte amenée dans l’univers et c’est vraiment son propre univers », a-t-elle dit. « C’est sa propre entité avec ce fandom qui est incroyable et en faire partie est, je ne sais pas, c’est assez amusant. Les amis de ma fille l’adorent. C’est une de ces sortes de choses, tu sais? Alors c’est toujours amusant . Je veux dire, est-ce que j’aimerais voir un film de Laura Barton? Bien sûr! Mais je ne pense pas que ça va arriver. Je pense que les gens sont plus intéressés par les super-héros. «

Le MCU et les agents de S.H.I.E.L.D.

L’idée de Cardellini n’est pas si farfelue à propos d’une série télévisée et / ou d’un film axé sur «les autres personnes». Marvel’s Agents de S.H.I.E.L.D. sur ABC s’attaque à l’agence qui a aidé à assembler les Avengers. Au début de la série, aucun de ses membres n’avait de super-pouvoirs et comptait sur leur expertise et leur ingéniosité pour résoudre les phénomènes entourant les super-héros. Bien qu’elle n’ait pas de film dédié, cela lui a peut-être échappé la prochaine série Disney + Oeil de faucon mis en avant-première en 2021, qui se concentre sur le tireur d’élite des Avengers. Il serait difficile de ne pas voir Cadellini reprendre son rôle de Laura endurant les choses que Clint a traversées tout au long des films et à l’heure actuelle pendant la série télévisée. Mort pour moi est disponible pour diffuser sur Netflix.

