McManaman affirme que le joueur de Liverpool qui l’a «  vraiment surpris  » ne commencera pas aujourd’hui – .

in

Photo par Andrew Powell / Liverpool FC via Getty Images

Steve McManaman a dit le spectacle Kelly & Wrighty que Diogo Jota l’a « vraiment surpris » et il ne s’attend pas à ce qu’il commence à Liverpool aujourd’hui.

Bien que Jota ait réussi un triplé en Ligue des champions en milieu de semaine, McManaman pense que Jurgen Klopp commencera avec Roberto Firmino contre Manchester City parce qu’il « lui fait confiance ».

Quoi que Klopp décide dans quelques heures, ce sera un gros problème car il laisse de côté un joueur qui a déjà été là et l’a déjà fait ou il laisse de côté quelqu’un qui semble vouloir marquer à chaque fois qu’il champ.

Tous les candidats aux Golden Boy 2020: où en sont-ils en 2030 selon Football Manager?

mariée

732439

Tous les candidats aux Golden Boy 2020: où en sont-ils en 2030 selon Football Manager?

/static/uploads/2020/11/675104_t_1604682647.jpg

675104

centre

Quoi qu’il en soit, McManaman a partagé ce qui l’a « vraiment surpris » à propos de Jota depuis son transfert d’argent des Wolves cet été.

«Je ne pense pas que Diogo Jota jouera», a déclaré McManaman. «Je pense que Firmino jouera définitivement. Mais oui je suis très surpris [by how quickly Jota has settled].

«Quand il est venu à Liverpool, tout le monde a été surpris quand il est entré. On a parlé de Thiago, Thiago et Thiago. Bien sûr, ils ont fait cet accord et l’ont rapidement amené ensuite.

Photo par Andrew Powell / Liverpool FC via Getty Images

«Ce qui est vraiment surprenant, c’est qu’à chaque fois qu’il a joué, ou même lorsqu’il a joué un rôle de remplaçant, il a l’air de marquer tout le temps. Même quand il joue pendant 10 à 15 minutes, il semble qu’il va marquer.

«Il se met dans de merveilleuses positions et son calme devant le gardien et la surface de réparation m’a vraiment surpris. Je sais qu’il a du talent. J’en avais assez vu. Mais il m’a vraiment surpris de voir à quel point il a frappé le sol en courant.

«Il fait confiance à Firmino et il aime ce qu’il apporte à l’équipe. Bien qu’il ne marque pas les buts qu’il aimerait qu’il marque lui-même. C’est un grand joueur quand il joue bien.

Photo par Andrew Powell / Liverpool FC via Getty Images

Bien que cela ne se produise pas et soit très peu probable, Klopp pourrait même surprendre tout le monde en poussant à démarrer les quatre joueurs – Sadio Mane, Jota, Firmino et Mo Salah.

Firmino a l’intelligence et la capacité technique de jouer au milieu du parc, mais il manque ensuite la nature combative que Klopp aime de ses joueurs du milieu de terrain.

Quoi qu’il en soit, compte tenu de ce que Liverpool a vécu depuis le début de la saison, une victoire contre leurs rivaux au titre enverrait un message sérieux à tous.

Dans d’autres nouvelles, Jose Mourinho réagit alors que le joueur clé de Tottenham est prêt à travailler avec l’entraîneur d’Arsenal

Partager : Tweet