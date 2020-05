McMahon dit que la WWE peut comprendre comment ramener les fans en toute sécurité

La WWE est prête à ramener les fans à ses événements en direct après plusieurs mois de tournage de spectacles dans des bâtiments vides sans public. Plus tôt dans la journée, nous avons appris qu’un plan du gouvernement de la Floride pour rouvrir l’État prévoyait d’autoriser les événements sportifs en direct à admettre des foules jusqu’à 25% de la capacité d’un bâtiment fournissant des directives de distanciation sociale. Cela pourrait marquer la fin des spectacles d’arène vide, à condition que les sociétés de lutte soient prêtes à prendre le risque. Et dans le cas de la WWE, cela semble très probable.

Dave Meltzer transcrit de grandes portions de Vince McMahon’s dans le dernier Wrestling Observer Newsletter, et ce que Vince a à dire sur le retour des fans de la WWE est intéressant. Apparemment, Vince pense que si quelqu’un est équipé pour ramener les fans dans les arènes en toute sécurité, c’est la WWE.

Oui, nous pourrions. Encore une fois, nous l’attendons, comme tout le monde. Je ne sais plus ce que le public va vouloir dire. De toute évidence, notre public a un énorme besoin et souhaite que celui-ci veuille y être en direct. Encore une fois, je ne sais pas si c’est à six pieds l’un de l’autre ou si tout le monde est testé avant de venir, ce que vous pourriez faire dans une petite arène. Si quelqu’un sait comment le faire de manière sûre et passionnante, ce serait nous. Il y a de fortes chances que nous soyons les premiers à le faire, un peu comme si nous étions les premiers à faire tout le reste.

La WWE déteste laisser une bonne tragédie se perdre quand elle peut à la place l’utiliser pour son auto-agrandissement, car quiconque a entendu la société vanter son épisode du 13 septembre 2001 Remettre à sa palce comme le premier événement sportif majeur organisé après les attentats du 11 septembre. Et pourquoi pas? C’est ce qui les rend les meilleurs au monde.

McMahon a continué à discuter de la WWE en utilisant la situation actuelle comme une opportunité, pas un problème.

Je pense qu’il y a une différence de comportement des gens en ce qui concerne le consommateur. vraiment, si quelqu’un peut le comprendre, nous le ferons. Nous sommes très adaptables comme vous l’avez vu au fil des ans. Quoi qu’il arrive, nous y sommes, et je pense que ce sera plus axé sur le contenu, fortement commercialisé et en termes d’événements non en direct, mais plus en termes de programmation et de médias sociaux et numériques, qui sont en hausse. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire là-bas. Je dirais donc que l’environnement créatif est ma façon de voir les choses. Évidemment, ce n’est pas un problème. C’est une opportunité.