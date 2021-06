McDonald’s offre aux nouveaux employés un iPhone gratuit après avoir travaillé pendant 6 mois

Une succursale McDonald’s d’Altamont, dans l’Illinois, propose une offre aux nouvelles recrues : un iPhone gratuit s’ils travaillent pendant six mois et « répondent aux critères d’embauche ».

Cette offre a été photographiée et publiée sur Twitter par l’utilisateur @brodawg_, qui est depuis devenu viral en ligne.

Les internautes ont eu des réactions mitigées à propos de l’offre, avec un commentaire, « Ils pourraient simplement offrir un salaire décent au lieu de ces théâtres. »

Un magasin McDonald’s situé à Altamont, dans l’Illinois, a récemment attiré beaucoup d’attention sur les réseaux sociaux en raison de sa façon unique d’attirer de nouveaux travailleurs : il propose en fait des iPhones gratuits.

Dans une publication Twitter de l’utilisateur @brogawd_, un message « Now hiring. Le signe gratuit de l’iPhone peut être vu sur la fenêtre du restaurant. Dans l’affiche, nous lisons que les personnes embauchées qui répondent à certains «critères d’emploi» obtiendront un nouveau téléphone après six mois.

L’internaute a pris un instantané et l’a ensuite posté sur son compte avec la légende « LMFAO G MCDONALD’S EST FAIM ».

Le tweet est depuis devenu viral en ligne avec plus de 226 000 likes et 35 800 partages au moment de la rédaction de cet article.

D’autres internautes sur Twitter ont ensuite eu des réactions mitigées à propos de l’affiche de recrutement, l’un d’eux déclarant :

« D’accord, et puis vous voyez ces petits caractères, une fois les 6 mois écoulés, ils vont inventer une excuse pour expliquer pourquoi vous n’étiez pas qualifié pour obtenir l’iPhone. »

Quelqu’un a également partagé :

« J’étais directeur chez McDonald’s. Ils avaient un truc où si vous dépassiez le client secret, le responsable de l’étage obtiendrait 100 $. J’ai réussi mais comme j’avais mis mes deux semaines, ils ont dit que je ne me qualifiais pas pour une raison stupide. Ils vont absolument changer les qualifications sur vous «

Un autre a commenté :

« Ils pourraient simplement offrir un salaire décent au lieu de ces théâtres. »

Selon certaines informations, le magasin non spécifié de l’Illinois est la seule succursale McDonald’s à proposer une telle offre. On ne sait pas non plus si la succursale est franchisée ou détenue par l’entreprise. Le salaire y est de 13 $ l’heure tandis que le salaire minimum dans l’État est de 11 $ l’heure.