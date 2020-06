McDonald’s : La sauce Big Mac enfin disponible à l’achat !

Les fans de McDo le savent, la sauce Big Mac est tout aussi importante que le Burger en lui-même. Maintenant, l’enseigne de restauration rapide vous permet d’acheter cette fameuse sauce.

Un petit tour au McDo du coin de temps en temps, on l’a tous fait. Inutile de mentir, il est parfois impossible de résister à l’appel d’un BigMac et de l’irrésistible sauce qui l’accompagne. Si beaucoup avait milité pour une mise en vente de cette sauce depuis longtemps, McDonald a bien pris le temps de peaufiner son produit, qui arrive maintenant en vente dès ce mercredi. Pourquoi un tel revirement ? Voici quelques réponses à la question.

Une édition limitée qui risque de vite s’arracher

La bonne nouvelle est tombée ce lundi 8 juin, quand l’enseigne a annoncé sur ses réseaux sociaux la mise en vente prochaine de sa fabuleuse sauce McDo en solo. Il faut dire que depuis le temps où on mange des double cheese ou un BigMac chez McDo, la sauce en est tout de même une composante essentielle au même titre que les steaks dans les burgers.

Ainsi, la sauce McDo sera désormais accessible à tous, en vente à la pièce tout comme les sauces barbecue, creamy deluxe, curry que les clients peuvent d’ores et déjà commander lors d’une commande.



Dans un communiqué de presse, la firme de restauration rapide basée à Chicago déclare : « On sait que le Big Mac vous a manqué, alors on a décidé de vous faire une petite cure de rattrapage. Pour la première fois en France, après une très longue attente, la sauce Big Mac est enfin dispo ! Et puisque c’est elle qui fait le Big Mac, puisqu’elle est LA sauce que le monde entier préfère, on vous la met enfin à part pour faire de tous vos plats des Big Mac. »

Disponible en commande groupée

La sauce sera disponible en avant-première mondiale via l’application McDo+ pour ce mercredi 10 et jeudi 11 juin puis pour le reste de la France, dans tous les Mc Donald’s de l’Hexagone, mais attention, ce sera en édition limitée.

Pour l’achat d’une boite de 4,6 ou 9 chicken nuggets, vous pouvez la commander en plus. Et comme ils savent que la sauce est très demandée, la firme limite l’achat à 3 sauces par commande. En effet, pour éviter une rupture de stock, McDonald en limitera l’accès afin que tous ses clients puissent en profiter.

Des nuggets ou bien des frites trempées dans de la sauce McDo ? C’est extrêmement alléchant. Qui n’a jamais trempé ses frites dans la sauce dégoulinante d’un BigMac pour une saveur démultipliée et un gout unique ? Désormais donc avec cette sauce à la recette secrète (un secret digne de celui de la formule du Coca-Cola) vous pouvez agrémenter tous vos plats avec.

Un produit immanquable et inimitable

La sauce Big Mac est apparue en même temps que le lancement du Big Mac, en 1972. Et depuis, la formule n’a pas changé. Personne ne sait ce qu’il y a à l’intérieur même si des petits malins se sont amusés à décortiquer chaque goût perçu. La recette en lui-même est très bien gardée, mais tout le monde s’accorde à dire qu’on y retrouve de la mayonnaise, de la moutarde, des oignons et du paprika, du vinaigre, de l’ail en poudre et des cornichons sucrés. Mais pour ce qui est de la quantité mélangée, personne ne le sait. Et c’est tant mieux, cela réserve toujours une part de mystère qui fait le charme rustique d’un bon BigMac.