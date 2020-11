Maya Jama parle de l’enfance: «  Je pensais que c’était de ma faute si mon père était allé en prison  »

2020-11-05 23:00:05

Maya Jama pensait qu’elle «était la raison» pour laquelle son père était allé en prison lorsqu’elle était enfant, car elle avait dit aux policiers où il se cachait.

Maya Jama pensait qu’elle «était la raison» pour laquelle son père était allé en prison lorsqu’elle était enfant, car elle avait dit aux policiers où il se cachait.

Le père de la présentatrice de 25 ans est allé en prison pendant environ un an alors que Maya était plus jeune, et elle a maintenant admis qu’elle était traumatisée lorsque les policiers ont emmené son père, car elle pensait que c’était sa faute s’il avait été arrêté.

Rappelant cette expérience effrayante, elle a déclaré: «C’est normal. Si vous ne savez rien d’autre quand vous êtes plus jeune que ce n’est que votre normal.

«On vous a dit de dire la vérité à la police et tout le reste, alors quand il se cachait sous le lit, j’ai pensé que j’étais la raison pour laquelle il est allé en prison pendant la première année parce que je leur ai dit qu’il se cachait sous le lit comme s’ils ne l’étaient pas. Je ne vais pas le trouver de toute façon.

Maya a également expliqué en quoi son enfance était différente de celle de ses amis, car son père n’était pas aussi «impliqué» que le leur.

Elle a ajouté: «Je n’ai pas vraiment remarqué de différence jusqu’à ce que peut-être l’école secondaire, quand j’ai commencé à aller chez d’autres personnes, ils avaient une configuration différente et leurs pères étaient vraiment impliqués, mais le mien, j’ai dû visiter deux heures sur l’autoroute .

«Cela ne me semblait pas vraiment trop un problème parce que j’ai un beau-père vraiment sympa, lui et ma mère sont ensemble depuis environ 19 ans maintenant et il a comblé ce vide et le côté de la famille de mon père comme mes tantes l’étaient vraiment. de soutien.

«Alors ils ont surcompensé pour les choses qui me manqueraient en ne recevant pas mon père. Ma mère gardait beaucoup de garçons dans la région, alors ils ont grandi et sont devenus vraiment protecteurs, donc j’avais comme un million de papas, ce qui m’a donné l’impression que je ne manquais pas trop de choses, je pense.

Et malgré son éducation non conventionnelle, Maya insiste sur le fait que son enfance a été «insouciante».

S’adressant à Eddie Hearn sur son podcast BBC Sounds, «No Passion No Point», elle a déclaré: «Ma vie était insouciante compte tenu du bleurgh ce qui se passait autour, alors j’ai passé un bon moment en tant que jeune adolescent, puis les choses ont un peu changé. sérieux à 16 ans mais j’ai dû déménager à Londres de toute façon car toutes mes auditions étaient là.

Mots clés: Maya Jama, retour au flux