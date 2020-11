Maya Jama à propos de sa romance Stormzy: «  Nous avions une relation normale  »

2020-11-06 20:00:04

La star de la télévision de 26 ans est sortie avec le hitmaker «Big For Your Boots» de 2015 à 2019, et bien qu’ils aient tous deux obtenu un énorme succès dans leur carrière alors qu’ils étaient ensemble, Maya a affirmé ne jamais se sentir comme un «couple de célébrités».

Maya et Stormzy se sont rencontrés avant que «quiconque se soucie» d’eux, ils ont donc pu maintenir une vie de couple «normale» ensemble malgré leur profil élevé.

Lors d’un extrait vidéo d’un épisode de «Shopping avec Keith Lemon», Maya a expliqué: «Je ne me suis jamais sentie comme un couple de célébrités.

« Tout le monde a fait comme ça. Nous avions juste une relation normale. Et puis tout le monde en parlait.

«Nous nous sommes rencontrés quand nous avions 20 ans, avant que quiconque se soucie de nous. Alors c’était juste une relation normale.

« Fondamentalement, j’ai toujours dit que c’était comme une relation normale, mais les gens voulaient la regarder davantage et en parler davantage. »

Pendant ce temps, Maya a récemment déclaré qu’elle ne recherchait pas l’amour pour le moment, d’autant plus que le climat actuel est si «étrange» avec diverses restrictions en place en raison de la pandémie de coronavirus.

Elle a déclaré: «En ce moment, être célibataire, c’est bien. C’est aussi une période étrange, alors je considère cela comme du temps à consacrer à moi-même et à me concentrer sur le travail. Je ne suis certainement pas à la recherche.

Lorsqu’elle décide de chercher à nouveau l’amour, la présentatrice de «Save Our Summer» recherche une «étincelle» et ne se soucie pas de l’apparence ou d’une façon particulière de se comporter.

Elle a ajouté: «Je n’ai pas de type. Je préfère les vibrations. Ils peuvent ressembler à n’importe quoi ou agir comme n’importe quoi, mais il y a une étincelle que vous obtenez avec quelqu’un et je recherche cette étincelle. »

Maya préférerait sortir avec quelqu’un qui n’est pas célèbre car il est «plus facile» de garder les choses privées, et elle trouve difficile d’avoir autant de regards sur sa vie amoureuse et des gens prêts à commenter l’état de sa relation.

Elle a expliqué: «Je pense que vous ne pouvez pas vous empêcher de savoir qui vous rencontrez et dans quelles situations vous vous trouvez. Mais quand vous êtes vous-même aux yeux du public, c’est évidemment plus facile quand tout est privé. C’est dur de rencontrer des gens.

«Rencontrer aux yeux du public n’est pas facile. C’est comme sortir ensemble dans la vie normale, mais vous avez juste beaucoup plus de regards sur vous, avec la paranoïa et les opinions des gens. «

