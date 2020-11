Maya Erskine brille dans ‘Plus One’ – / Film

(Bienvenue à Le flux de quarantaine, une nouvelle série où l’équipe / Film partage ce qu’elle a regardé lors de la distanciation sociale pendant la pandémie COVID-19.)

Le film: Un de plus

Où vous pouvez le diffuser: Hulu

Le pitch: Deux amis au début de la trentaine décident de courir le gant de la saison des mariages en étant les rendez-vous l’un de l’autre pour chaque mariage, seulement pour qu’ils se rendent compte que leur amitié peut s’épanouir en quelque chose de plus.

Pourquoi est-il essentiel de consulter la quarantaine: Étant donné que nous sommes encore au milieu d’une pandémie en cours, j’espère que vous n’avez pas assisté à un mariage réel depuis plusieurs mois. Mais si tu as envie d’expérience, Un de plus, comme cette année Palm Springs, vous donne le sentiment d’assister à un nombre apparemment infini de réceptions sans avoir à quitter votre canapé – et de vous lancer dans une petite romance propre pour faire bonne mesure.

Un de plus suit Ben (Jack Quaid) et Alice (Maya Erskine), deux amis qui se sont rencontrés à l’université et qui regardent maintenant le baril d’assister à un nombre absurde de mariages au cours des semaines et des mois à venir. En tant que Ben, Quaid est moins charmant que le film ne le pense: en fin de compte, c’est une chienne basique qui renonce constamment aux relations parce qu’il a raccroché au divorce de ses parents. Vue macro? Il va bien – un personnage utile remplissant une fonction nécessaire pour l’histoire. Son arc est extrêmement prévisible et on a parfois l’impression que le film passe par les mouvements pour atteindre les rythmes attendus de l’intrigue. Il n’y a pas beaucoup d’étincelle pour lui.

Heureusement, Alice est un joker – et la vraie raison de regarder ce film. Erskine, qui est incroyable dans la grande série comique Hulu Pen15, n’atteint jamais tout à fait les hauteurs de la comédie physique en Un de plus qu’elle réalise dans cette émission, mais elle est le point focal comique de ce film. Elle est comme un diable de Tasmanie, bourdonnant ivre à travers des singeries de bas niveau et laissant des rires dans son sillage. Elle est également capable de jouer son âge réel dans ce film (elle joue un lycéen dans Pen15), et ce scénario lui donne l’occasion de montrer un peu plus de sa gamme dramatique. Écoutez, Hollywood: mettez cette femme dans tout. Le monde du divertissement a plus besoin de Maya Erskine.

