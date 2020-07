Maudit Saison 2: Quand sortira-t-il sur Netflix? Quel sera le complot?

La première saison de Cursed est sortie le vendredi 18 juillet 2020. Et maintenant, les fans sont prêts pour sa saison 2. Voici toutes les parties que nous connaissons tous jusqu’à présent sur la saison 2 de Cursed. Cursed Season 2: Confirmed By Netflix? Nous n’avons pas de confirmation de la saison 2 de Cursed, mais. Les dix principaux épisodes avaient été publiés uniquement le vendredi 18 juillet 2020, il est donc extrêmement rapide pour une annonce officielle de la plate-forme de streaming, qui prend souvent un minimum de six semaines pour évaluer la réponse des téléspectateurs. Jusqu’à présent, Netflix n’a qu’à vérifier le renouvellement de Cursed – The Legend of the Lake pour une deuxième saison. Chaque partie dépend, par la suite, de l’accueil que la collection peut avoir parmi le grand public. Deuxièmement, le haut de la première tranche laisse la meilleure façon de procéder avec l’histoire concernant la légende de Nimue, Arthur et les chevaliers de la table ronde. Donc, il y a une probabilité excessive de gentillesse inexpérimentée pour la saison 2 maudite. Saison 2 maudite: mises à jour de la date de sortie Il n’y a pas de date de sortie, mais. Cependant, si la deuxième saison est confirmée, nous comptons sur elle pour débuter uniquement dans la seconde moitié de 2021. Néanmoins, cette prévision pourrait également être retardée en raison de la pandémie de coronavirus. Alors, ne soyez pas surpris si Cursed – The Legend of the Lake revient à des épisodes inédits uniquement en 2022. Cursed Season 2: Quel serait l’intrigue? Certaines des questions nécessaires qui sont restées à la fin de la saison 1 de Cursed sont ce qui est arrivé à Nimue? Presque définitivement, elle est vivante. Ce ne sera pas un choc si le personnage de Langford surgit du lac, né une fois de plus dans la saison deux. En fin de compte, il est révélé que le titre réel de Weeping Monk est Lancelot et que Squirrel est Percival, qui se transforme principalement en Chevaliers du bureau sphérique. Cela signifie qu’ils pourraient rapidement faire partie d’Arthur à l’arc d’Arthur dans la saison deux.

