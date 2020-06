Matthew Perry soutient le mouvement Black Lives Matter

Comme tous les autres acteurs hollywoodiens et célébrités célèbres, Matthew Perry, s’est également manifesté pour soutenir et rejoindre la manifestation en cours. Perry a montré son soutien au mouvement en cours Black Lives Matter, qui impliquait une manifestation contre la police et les représentants du gouvernement. La manifestation a eu lieu lorsqu’un homme noir du nom de George Floyd a été tué par un policier.

George Floyd devait être détenu et l’officier de police l’a coincé, puis a gardé son genou sur le cou de George. Même après avoir dit à l’officier de police qu’il ne pouvait pas respirer, l’officier a refusé de retirer son genou et l’homme noir est décédé à cause de l’essoufflement. La séquence vidéo de toute cette scène est devenue virale, et de nombreuses personnes, ainsi que des personnalités publiques, sont descendues dans les rues pour demander justice pour George. Cependant, la manifestation s’est transformée en un mouvement qui est contre le racisme et l’injustice et l’égalité auxquels sont confrontés les Noirs.

Matthew Perry est bien connu pour son rôle dans la série télévisée américaine FRIENDS, sous le nom de Chandler Bing. Matthew a récemment partagé une publication sur son compte Instagram, qui montrait clairement son soutien au mouvement Black Lives Matter.

Comment Matthew Perry a soutenu le mouvement?

L’acteur a posté une photo entièrement noire sur laquelle Black Lives Matter était écrit en lettres blanches. L’étoile de neuf mètres a également partagé une autre image en faveur du mouvement et l’a sous-titré comme suit: «C’est un plaisir d’apprendre le racisme plutôt que de vivre le racisme.

En dehors de cela, Matthew Perry a légendé sa photo, disant ce qui est dans son cœur pour ce mouvement. Il a dit qu’il venait du Canada et qu’il était un homme blanc vivant en Amérique, ce qui signifie qu’il est privilégié. Il ne sait pas comment réparer ce qui ne va pas, mais il veut sûrement être un allié pour chaque Noir qui est touché par le racisme systémique, a-t-il ajouté.