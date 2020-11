Matthew McConaughey sur «  l’aventure  » de la paternité

2020-11-08 07:00:05

L’acteur Matthew McConaughey a décrit le fait d’être papa comme sa plus grande aventure à ce jour.

Matthew McConaughey dit que la paternité a été sa plus grande aventure jusqu’à présent.

L’acteur de 50 ans a des enfants Levi, Livingston et Vida avec sa femme Camila Alves, 38 ans, et dit que devenir père est la meilleure chose qu’il ait jamais faite.

S’adressant au magazine australien Who, il a déclaré: « C’est la seule chose que j’ai jamais su que je voulais être. C’est une nouvelle aventure chaque jour parce que les enfants voient tout pour la toute première fois. C’est un équilibre constant de ce qu’il faut enseigner. eux et combien vous les laissez vivre, pour l’apprendre et le comprendre.

«Bien qu’ils soient tous nos enfants, ils sont très différents et uniques. Ils gèrent la même situation de différentes manières parce que c’est ce qu’ils sont. J’essaie de m’assurer de leur présenter plus de choses qu’ils aiment faire et enlevez les choses qui pourraient leur faire du mal, mais pas tout. Je veux m’assurer qu’ils ont encore leurs bosses et contusions. »

Et Matthew a essayé de faire en sorte que ses enfants soient élevés avec de bonnes valeurs, malgré sa renommée.

Il a ajouté: « Nous sommes assez clairs sur les valeurs que nous avons dans notre famille et je les ai obtenues de ma mère et de mon père. Et aussi ce que vous appréciez.

« Par exemple, un enfant va voir l’un de mes fils: » Je parie que vous vivez dans une grande maison parce que votre père est célèbre. » Eh bien, nous vivons dans une belle maison, mais nous nous sommes assurés que mon fils comprenne que je suis célèbre – et cette renommée a aidé à acheter cette maison – parce que j’ai travaillé dur pour être bon dans ce que je fais.

« Voici un excellent exemple: j’ai remporté l’Oscar du meilleur acteur pour le Dallas Buyers Club en 2013 et mes enfants me demandent: » Pourquoi avez-vous obtenu ce trophée? »

« Et je vais, » Tu te souviens il y a un an et demi quand je travaillais tous les jours et que tu te réveillais et que j’étais déjà au travail? Tu as dit que je ressemblais à une girafe [McConaughey lost over 20kg for the role]. Eh bien, après être allé travailler tôt et avoir travaillé dur tous les jours, un an et demi plus tard, mes pairs ont jugé cet excellent travail et m’ont donné un trophée pour cela.

«Cela les a aidés à découvrir la gratification différée. Vous pouvez faire quelque chose aujourd’hui qui peut vous récompenser demain – dans les relations, dans votre travail et dans ce que vous appréciez avec vous-même.

Mots clés: Matthew McConaughey De retour à l’alimentation