Matthew McConaughey «  ne s’est jamais senti comme une victime  » après un abus sexuel

2020-11-07 10:30:04

Matthew McConaughey « ne s’est jamais senti comme une victime » après avoir été agressé sexuellement à l’adolescence et a décidé de ne pas entrer dans les détails dans son nouveau livre car il ne voulait pas que cela devienne une histoire de potins.

Matthew McConaughey « ne s’est jamais senti comme une victime » après avoir été agressé sexuellement à l’adolescence.

L’acteur de 51 ans a révélé dans ses nouveaux mémoires «Greenlights» qu’il avait subi des abus sexuels à l’adolescence, d’abord lorsqu’il avait été «chanté» pour avoir des relations sexuelles pour la première fois à l’âge de 15 ans et plus tard lorsqu’il avait été «agressé». par un homme quand j’avais 18 ans alors que j’étais inconscient à l’arrière d’une camionnette « .

Cependant, Matthew a décidé de ne pas entrer dans les détails sur les incidents, expliquant à Tamron Hall: « En fin de compte, il n’y a rien que je trouve constructif dans les détails. Je ressens ces détails, à moins d’avoir une très bonne manière constructive de les voir. cela pouvait être raconté à d’autres personnes, j’avais l’impression que ces détails auraient pu simplement être saisis et signalés pour voyeurisme.

« Ils auraient pu être la chose que chaque émission allait donner » Lisez les détails sur le moment où Matthew a été agressé « ou » Lisez sur le moment où il a été fait chanter « , et c’est le mauvais titre. J’écris aussi dans le livre Je ne me suis jamais senti comme une victime.

«Ces deux événements m’est arrivé à 15 et 18 ans. S’ils m’étaient arrivé plus jeune, j’aurais peut-être été plus confus. Mais quand cela m’est arrivé, il était très clair pour moi, qu’ils avaient tort, qu’ils n’étaient pas idéaux, qu’ils n’étaient pas ce que c’est censé être.

« Donc, je pense qu’avoir cette clarté signifie que c’est probablement la raison pour laquelle cela ne m’a pas collé et m’a dérouté plus tard ou m’a laissé une vision non réaliste de la façon dont le monde est censé fonctionner. »

Matthew avait précédemment révélé qu’il était parti seul dans le désert pour écrire le livre.

Il a dit: « » Je tiens un journal depuis 36 ans; il y a quelques années, ma femme m’a donné un coup de pied dans le dos pour dire: ‘Vous parlez de vous asseoir avec eux depuis 36 ans et de voir ce que c’est pendant un moment. C’est le moment. Sors d’ici.

«J’ai remarqué de nombreuses lumières rouges et jaunes que j’avais dans ma vie plus tôt, qui avec le temps sont devenues vertes. Avec le temps, j’ai vu des choses tragiques même difficiles – j’ai remarqué que ce sont des choses qui peuvent fonctionner pour tout le monde. La mort d’un être cher un, c’est un feu rouge – pour moi, mon père bougeait était un grand feu rouge – mais ensuite j’ai remarqué quand j’ai regardé dans mes journaux combien… les choses qu’il m’avait appris le maintenaient en vie grâce à ce que j’avais appris de lui et mec, j’essaye d’être quotidien. C’est le feu vert de son départ. «

Mots clés:

Retour au flux