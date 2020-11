2020-11-03 13:00:13

Matthew McConaughey a «employé» ses enfants – Levi, 12 ans, Vida, 10 ans et Livingston, 7 ans – pour l’aider dans ses séances de photos à domicile.

Matthew McConaughey a «employé» ses enfants.

La star du « Dallas Buyers Club » – qui a Levi, 12 ans, Vida, 10 ans et Livingston, sept ans, avec sa femme Camila Alves – a réussi à faire travailler ses trois enfants pour lui au milieu de la pandémie de coronavirus, avec son aîné dirigeant son photoshoots à domicile.

Il a dit: « Écoutez, je veux qu’ils fassent tout ce pour quoi ils sont faits. Tout ce qu’ils ont une capacité innée à faire, et sont prêts à travailler pour s’améliorer. Quoi que ce soit, je veux Si cela devient quelque chose dans l’industrie dans laquelle je suis? Bravo. J’ai rencontré certaines des personnes les plus merveilleuses de ma vie dans mon secteur, j’aime ce que je fais. Tout le monde sur un plateau de film ou une émission de télévision doit être excellente dans leur travail particulier pour que cela fonctionne. J’ai commencé à les employer. Ils font toutes mes séances photo maintenant. Ils ont fait les publicités de Longbranch. Levi l’a fait. C’est le DP, c’est lui qui part. là-bas, nous installons les GoPros. Nous faisons le montage. Alors, peut-être que j’aurai une petite équipe de production de McConaughey ici, et nous serons un guichet unique. »

Et Matthew a félicité son fils aîné pour être « la personne la plus attentionnée qu’il ait jamais rencontrée ».

S’adressant à Entertainment Tonight, il a ajouté: « Levi est la personne la plus attentionnée que j’ai jamais rencontrée. Oui, il est extrêmement prévenant et un jeune homme très, très sensible et se soucie vraiment – un enfant vraiment attentionné. Et lui, comme moi, a un très perfectionniste en lui. Levi est un grand vendeur, c’est un grand débatteur, c’est un grand conteur, il devient un très bon conteur. Lui et moi, on raconte des histoires et il sait, on fait un petit clin d’oeil quand on embellit quelque part, comme « Oh, ça ne s’est pas produit, mais bon, c’est mieux pour l’histoire », mais pour la plupart, il est très actif et il devient un bon copain à moi maintenant qu’il atteint l’âge de 12 ans. «

Mots clés: Matthew McConaughey, Camila Alves de retour au feed