Matthew Lloyd déclare que les médias de l’AFL ne sont pas des fans derrière l’agenda pour raccourcir définitivement les matchs

Le grand Matthew Essendon Matthew Lloyd a appelé les médias de l’AFL pour être les instigateurs du récit selon lequel les jeux doivent être raccourcis, par opposition aux fans.

Les commentaires de Lloyd sont venus après que le président de Collingwood, Eddie McGuire, a suggéré ce week-end que l’AFL devrait raccourcir définitivement les matchs, comme ils l’ont choisi pour la saison 2020.

McGuire a déclaré que les fans n’avaient plus le temps de consacrer quatre heures un week-end pour regarder les matchs de l’AFL, mais Lloyd a déclaré qu’il n’avait jamais entendu une telle déclaration d’un fan.

« Il n’y a pas trop de gens qui veulent des trimestres plus courts dans l’industrie », a-t-il déclaré. Footy Classified.

« Mon point est, je pense qu’il y a des gens des médias qui voient deux, trois, quatre matchs qui sont assez blasés tout au long d’une saison difficile.

Lloyd a contesté la suggestion du président de Collingwood, Eddie McGuire, que les fans ne sont pas dans les longs matchs de l’AFL (The Age)

« Il n’y a jamais eu un supporter à qui j’ai parlé qui a dit: » Bon, je souhaite que le match de Collingwood, cette équipe que j’aime, que le match soit plus court « .

« Je pense juste que les gens de notre industrie poussent dur parce qu’ils font peut-être deux, trois ou quatre matchs, quand les supporters qui aiment leur club et ce match, vous n’entendez pas cela de leur part. »

Lloyd a même suggéré que les membres des médias étaient coupables de « tenir le jeu pour acquis » et a demandé à McGuire si les fans de Magpies partageraient sa croyance.

« Eddie McGuire en a parlé. Je lui dirais simplement si un membre de Collingwood l’a appelé et lui a dit: » Le jeu va trop longtemps, nous avons besoin de matchs de Collingwood plus courts « , je serais choqué si un Collingwood Un membre l ‘a appelé et lui a dit « , at – il dit à 3AW.

« C’est à cela que nous devons revenir, les membres adorent ce jeu, ils voient leur équipe pendant deux heures par week-end, ils ne veulent pas qu’il soit plus court, donc nous, les médias, devons comprendre cela et ne pas prendre ce jeu pour acquis » . »