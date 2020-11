Matthew Broderick: Sarah Jessica Parker et moi avons une excellente communication

2020-11-07 02:00:04

Matthew Broderick dit que le secret de son mariage durable avec Sarah Jessica Parker est la «communication».

L’acteur de 58 ans est marié à la star de « Sex and the City » depuis 23 ans et a déclaré que le couple allait toujours bien plus de deux décennies après avoir noué le nœud parce qu’ils savent comment discuter avec un seul. un autre chaque fois qu’ils entrent en désaccord.

Matthew – qui a un fils James, 18 ans, et des filles jumelles de 11 ans Marion et Tabitha avec Sarah – a déclaré: «Je ne sais pas. Je continue de lire la communication et c’est ma meilleure amie. Euh, tu veux un cliché? Je ne connais pas du tout le, le, le secret, mais je, vous savez, mais je suis très reconnaissant et je l’aime et, c’est incroyable.

«Je veux dire, je ne peux pas croire que ça fait si longtemps. Ça ne ressemble pas à ça. Et je ne peux pas croire que mon fils a 18 ans. Je sais.

La star de « Ferris Bueller’s Day Off » jouait dans une pièce intitulée « Plaza Suite » avec sa femme avant que la pandémie de coronavirus ne ferme les théâtres et se dise à quel point son épouse de 55 ans est « talentueuse ».

Lors d’une interview sur ‘Quarantined with Bruce’ sur Radio Andy, il a ajouté: «Vous savez, en parlant du talent de ma femme, je devrais aussi dire que faire cette pièce, même si nous ne l’avons fait qu’à Boston pour un peu de temps, «Plaza Suite», vous savez, elle était tellement, tellement bonne là-dedans.

«Je n’avais pas vraiment, je n’avais jamais joué avec elle sur scène et je n’avais jamais vraiment joué avec elle du tout. Et je me suis juste rappelé à quel point c’est drôle et intelligent et je sais à quel point elle est un grand acteur de bande dessinée, ou un acteur, sans parler de la partie comique. Mais elle est juste très douée pour ça. Alors c’est, j’espère que tout le monde pourra la voir le faire.

Pendant ce temps, Sarah a déclaré plus tôt cette année qu’elle ne parlait pas de travail avec son mari, car ils préféraient garder leur vie professionnelle et leur vie privée séparées.

Elle a dit: « Cela ne revient pas beaucoup. Peut-être que nous en parlerons, mais tout le monde a besoin d’une pause pour penser à autre chose. Ce n’est pas réaliste. Vous franchissez la porte et il y a trois enfants. »

