Matthew A. Cherry signe un accord avec Warner Bros. TV – / Film

Matthew A. Cherry, scénariste et réalisateur du court métrage d’animation oscarisé Amour De Cheveux, vient de signer un premier accord avec Warner Bros. TV. Dans le cadre de l’accord, Cherry créera, développera et produira du nouveau matériel pour de multiples plateformes. Dans le passé, Cherry a réalisé des épisodes de CBS ’ La ligne rouge et ABC Whisky Cavalier (rappelez-vous ce spectacle?).

THR rapporte que Matthew A. Cherry vient de signer un gros accord de première vue avec Warner Bros. TV pour développer de nouveaux contenus sur plusieurs plateformes. Cherry’s Amour De Cheveux a commencé comme une campagne Kickstarter et a fini par aller jusqu’à la gloire des Oscars. Le film était basé sur le livre du même nom de Cherry. Concernant le nouveau contrat de WB TV, Cherry a déclaré:

«Je suis plus que ravi de rejoindre la famille Warner Bros. Television dans cette nouvelle fonction passionnante. C’est un moment important pour être un créateur noir travaillant dans cette industrie, et j’ai hâte de créer des projets percutants et de travailler en partenariat avec d’autres voix marginalisées talentueuses dans notre communauté. «

Cherry était un producteur exécutif sur BlacKkKlansman, et il a des crédits sur des émissions de télévision comme Héros, Le dernier O.G., Noirâtre, Mixte-Ish, et plus. Avant de se lancer dans la télévision et le cinéma, Cherry était un récepteur de la NFL, jouant pour des équipes telles que les Jaguars de Jacksonville, les Bengals de Cincinnati, les Panthers de la Caroline et les Ravens de Baltimore.

Concernant son passage du sport au cinéma, Cherry a déclaré: «Je pense que c’est juste un témoignage de quiconque a plus d’un rêve, ou travaille dans un emploi de jour et ils ont un rêve qu’ils veulent poursuivre. Il n’est jamais trop tard pour poursuivre votre passion, et plus la vie vous jette, plus vous devez faire attention à votre planification. Mais cela peut arriver. Et il n’y a pas de règle qui dit que cela doit arriver avant d’avoir 30 ans. Il n’y a pas de règle qui dit que vous ne pouvez vivre qu’une de vos passions. Cela peut arriver. Nous sommes un testament vivant. «

