Matthaus salue la star qu’Arsenal aurait recherchée – .

Il y avait certainement quelque chose de Sergio Ramos-esque dans la façon dont Matthias Ginter s’est élevé comme un saumon et a jeté une tête parfaite dans le filet de Mayence samedi.

L’arrière central barbu et marqué par les combats du Real Madrid est un homme réputé pour avoir marqué de gros buts dans les plus grands moments.

Et il aurait été fier de la façon dont Ginter a propulsé la maison avec seulement sept minutes à jouer à l’Opel Arena, rapportant au Borussia Mönchengladbach trois points durement combattus après avoir flirté dangereusement avec la défaite contre le bas de la Bundesliga.

Ginter a toujours été un défenseur au potentiel énorme.

En 2014, quand il a troqué Fribourg pour le Borussia Dortmund à l’âge de 20 ans, Jurgen Klopp a donné un avertissement à « un jeune joueur très talentueux » pour un grand avenir « en jaune et noir.

Mais il a fallu déménager dans un autre Borussia pour que Ginter s’impose enfin comme l’un des défenseurs les plus influents d’Europe.

Sous la direction de l’entraîneur Klopp-lite de Gladbach, Marco Rose, le vainqueur de la Coupe du monde 2014 a ajouté une mentalité robuste, gagnant-à-tout-prix et une superbe conscience de position à son plan de jeu de balle.

À tel point qu’Arsenal serait venu appeler au cours de l’été avant de signer Gabriel Magalhaes de Lille à la place (Sky). Comme l’homme lui-même l’a dit à BILD, cependant, il reste encore quelques chapitres dans son histoire de Gladbach.

Il n’a jamais eu l’intention de partir pour les Emirats.

« Ginter est devenu un leader à l’arrière, de la même manière que Ramos au Real », a déclaré la légende allemande Lothar Matthaus à Sky, via le site Web de Bundesliga, après que deux puissances défensives se soient affrontées lors du match nul 2-2 de la Ligue des champions mardi.

«Il ne donne pas seulement des instructions à ses coéquipiers, mais les dirige également. C’est ce que Ginter fait vraiment bien en ce moment. Il me rappelle Ramos.

«Il est plein de confiance de nos jours et est devenu une grande personnalité. Dans le passé, il n’était pas aussi vocal et avait tendance à suivre la meute. Maintenant, il prend ses responsabilités et prend des décisions importantes – défensivement et en attaque.

Cela, comme les fans de Gunners vous le diront, ressemble exactement au genre de personnage qu’Arsenal a manqué pendant la meilleure partie de la décennie.

