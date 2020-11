Matthäus défie Sancho dans la formation de départ contre le Bayern

Eyeslipsface "Glucosamine Chondroïtine MSM - KAL - SOLARAY (0000) 60"

"Acide aminé qui intervient dans la formation et la cicatrisation du cartilage, la glucosamine a des propriétés reconnues contre l'arthrose. La chondroïtine, pour sa part, optimise la lubrification des articulations et le MSM (méthyl - sulfonyl - méthane), composé soufré, s'avère essentiel à la fonction et la